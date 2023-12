Monachium w weekend przykryło prawie pół metra śniegu. Utrudnienia komunikacyjne wciąż trwają

W weekend Bawarię zasypał śnieg. W Monachium w dalszym ciągu występują utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej, a regularny ruch na kolei nie został jeszcze przywrócony. Z zakłóceniami liczyć się muszą również pasażerowie głównego lotniska w mieście. Do paraliżu komunikacyjnego krytycznie odniosły się poniedziałek związek pracowników kolei EVG i stowarzyszenie pasażerów Pro Bahn.

Intensywne opady śniegu, jakie w weekend nawiedziły południowe Niemcy , wywołały tam paraliż komunikacyjny. Utrudnienia w szczególności dotknęły region Bawarii. W Monachium, w którym pokrywa śnieżna wznosiła się na 45 cm, czasowo zawieszone zostały wszystkie połączenia kolejowe do i z głównego dworca kolejowego. Czasowo wstrzymano także funkcjonowanie wybranych linii komunikacji miejskiej. Główne lotnisko w mieście w sobotę anulowało około 700 lotów.

W Monachium utrudnienia na kolei nie ustępują

Jak wynika z komunikatu niemieckiego przedsiębiorstwa kolejowego Deutsche Bahn (DB), utrudnień na kolei należy spodziewać się "do połowy tygodnia". Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i odwołaniami pociągów. "Dostęp do obszaru dworca centralnego w Monachium jest obecnie bardzo ograniczony. Dlatego do i z Monachium kursuje tylko kilka pociągów dalekobieżnych" - podało w poniedziałkowym oświadczeniu DB.