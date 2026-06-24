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Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy

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Europa w szponach upału
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Fala upałów w Niemczech niebezpiecznie podnosi temperaturę wody w rzekach. W Renie odnotowano wartość 26 stopni Celsjusza. Lokalne władze wprowadziły ostrzeżenia, gdyż obawiają się negatywnych skutków dla ekosystemu.

Od kilku dni Europa Zachodnia zmaga się z ekstremalnymi upałami. Między innymi we Francji, Niemczech i Włoszech temperatura powietrza oscyluje wokół 40 stopni Celsjusza. W Moguncji na zachodzie Niemiec niepokojąco wzrosła temperatura wody w Renie. Jak wynika z danych ministerstwa środowiska Nadrenii-Palatynatu, we wtorek rzeka miała tam temperaturę 26 stopni Celsjusza. Latem zazwyczaj jest to 20-24 st. C. Przekroczenie tej wartości jest niebezpiecznie dla zwierząt i roślin żyjących w rzece.

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Obawy przed katastrofą ekologiczną

Z powodu upałów lokalne ministerstwo środowiska ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia. Oznacza to, że firmy korzystające z rzecznych wód muszą stosować się do ograniczeń. Niewykluczone, że w kolejnych dniach wprowadzone zostaną kolejne alarmy,

- Wysoka temperatura może prowadzić do spadku poziomu tlenu, a tym samym do poważnego zaburzenia równowagi ekologicznej. Może to wywołać stres cieplny u ryb i innych organizmów wodnych - ostrzegła Christine Schneider, ministra środowiska Nadrenii-Palatynatu.

Warunki panujące obecnie w Renie mogą też prowadzić do przyspieszonego wzrostu glonów i spadku zawartości tlenu w rzece. Eksperci ostrzegają przed potencjalnymi szkodami w środowisku wodnym takimi jak śnięcie ryb.

Upały w Niemczech mogą występować nawet do niedzieli, co nie pozostanie bez wpływu na rzeki w Niemczech. Według prognoz temperatura wody w Renie w Moguncji może przekroczyć 27 stopni Celsjusza. Podobne wyliczenia dotyczą Mozeli, lewego dopływu Renu.

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Źródło: PAP, Merkurist.de
Tagi:
NiemcypogodaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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