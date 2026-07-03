Świat Ogromny wir kręcił się nad wodą. Ludzie wybiegali z restauracji Agnieszka Stradecka |

Trąba wodna nad Jeziorem Bodeńskim Źródło wideo: Reuters/ECHT Bodensee Źródło zdj. gł.: Reuters/ECHT Bodensee

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Trąba wodna pojawiła się nad Jeziorem Bodeńskim w środę po południu. Zbiornik ten leży na granicy trzech państw: Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Jak podały lokalne media, zjawisko zaobserwowano w okolicach niemieckiego miasta Friedrichshafen. Ogromna kolumna wirowała nad jeziorem przez około 15 minut.

"Na początku byliśmy zaskoczeni"

Trąba była doskonale widoczna z lądu i z wody. Portal dziennika Tagesschau przekazał, że ludzie wybiegali z położonych nad jeziorem restauracji i sklepów, by podziwiać zjawisko. Wir zrobił także spore wrażenie na pasażerach i załodze katamaranu Constanze płynącego z Konstancji do Friedrichshafen. Jak przyznał jego kapitan Johannes Boekle, jeszcze nigdy nie widział na jeziorze tak dużej trąby wodnej.

- Na początku byliśmy zaskoczeni, ale od razu zrobiliśmy zdjęcia - powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami.

Jednostka nie została uszkodzona, ale Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) wyjaśniła, że trąby wodne mogą stanowić zagrożenie dla małych statków. Wewnątrz wiru prędkość wiatru może bowiem osiągać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Trąby wodne mogą powstawać w różnych warunkach, ale ta znad Jeziora Bodeńskiego była związana z przechodzącą w okolicy komórką burzową. Dość rzadko docierają one na ląd.

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Trąba wodna nad jeziorem Bodeńskim Źródło: Reuters/ECHT Bodensee