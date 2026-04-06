Silny wiatr powalił drzewo. Zginęły trzy osoby

Porywy wiatru prognozowane na niedzielę na północy Niemiec Źródło: Ventusky.com

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w lesie położonym w rejonie miasta Flensburg w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn - podał niemiecki portal br.de. Silne podmuchy wiatru przewróciły 30-metrowe drzewo, które spadło na grupę ludzi. Szukali oni w lesie pisanek wielkanocnych. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby - młoda matka z dzieckiem i szesnastoletnia dziewczyna. Kilka osób zostało też rannych.

Ofiary śmiertelne

Jak podała policja, pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, 16-letnia dziewczynka i 21-letnia kobieta zginęły na miejscu. Dziesięciomiesięczna córka 21-latki została przetransportowana śmigłowcem do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu, gdzie później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Ofiary śmiertelne należały do społeczności pobliskiego ośrodka opieki społecznej w mieście Satrupholm położonym w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn - podała w poniedziałek niemiecka policja. Ośrodek w Satrupholm wspiera kobiety w ciąży, rodziców i dzieci.

Według meteorologów miejsce, w którym doszło do tragedii, było objęte ostrzeżeniem przed porywistym wiatrem.