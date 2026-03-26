Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"

W poniedziałek 23 marca na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie miejscowości Timmendorfer Strand w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, utknął długopłetwiec oceaniczny, zwany także humbakiem. Ssak zaplątał się w sieci rybackie. Jeszcze tego samego dnia służby próbowały zepchnąć zwierzę do wody, ale ani w poniedziałek, ani w kolejnych dniach nie udało im się tego zrobić.

W ruch poszedł ciężki sprzęt

W czwartek w Timmendorfer Strand pojawił się reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak, który przekazał najnowsze informacje na temat starań służb. - Specjaliści uznali, że to najwyższa pora, aby zwieźć ciężki sprzęt, taki jak ciężarówka, wyciągarka z liną, łyżka - taka, którą możemy wyobrazić sobie na przykład w koparce - po to, aby wykonać plan - zaczął swoją relację reporter.

Jak przekazał Bartkowiak, plan służb to podkopanie humbaka i wykopanie tunelu w mieliźnie, na której leży. Dzięki temu zwierzę mogłoby samodzielnie wrócić do morza. - Przez kilka dni specjaliści zastanawiali się, w jaki sposób pomóc zwierzęciu. Najpierw służby próbowały porozcinać cienkie i wytrzymałe rybackie linki, tak aby zwierzę nie było w nie zaplątane. To częściowo się udało, wiadomo, że humbak żyje, oddycha, wydaje dźwięki. Można też domyślać się, że to po prostu wołanie o pomoc - powiedział reporter.

Niesprzyjający akwen

Bartkowiak wyjaśnił, że humbaki to bardzo duże zwierzęta, które nie żyją w Bałtyku na stałe. Czasem zdarza im się jednak przepływać Cieśniny Duńskie, na przykład w pogoni za ławicami ryb. Niestety Morze Bałtyckie ma zbyt niskie zasolenie, które może przyczyniać się do rozwoju u humbaków chorób skóry. Poza tym jest dość płytkie, przez co zwierzęta te mogą łatwo utknąć na mieliźnie.

Reporter przypomniał podobne zdarzenie z udziałem humbaka z niedalekiej przeszłości. W zeszłym roku młody długopłetwiec oceaniczny zaplątał się w sieci rybackie na mieliźnie w okolicach Międzyzdrojów. Dzięki szybkiej akcji służb udało się zepchnąć ssaka w głąb morza.

Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku epa12850547 Źródło: SEA SHEPHERD GERMANY epa12850561 Źródło: SEA SHEPHERD GERMANY epa12850933 Źródło: EPA epa12850924 Źródło: EPA epa12850930 Źródło: EPA epa12850923 Źródło: EPA