Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"

|
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Niemieckie służby próbują zepchnąć do morza humbaka, który utknął na mieliźnie
Źródło: TVN24
Niemieckie służby od kilku dni starają się zepchnąć do morza humbaka, który utknął na mieliźnie. Na miejscu zdarzenia pojawił się reporter TVN24, który przekazał najnowsze informacje na temat akcji ratunkowej.

W poniedziałek 23 marca na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie miejscowości Timmendorfer Strand w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, utknął długopłetwiec oceaniczny, zwany także humbakiem. Ssak zaplątał się w sieci rybackie. Jeszcze tego samego dnia służby próbowały zepchnąć zwierzę do wody, ale ani w poniedziałek, ani w kolejnych dniach nie udało im się tego zrobić.

W ruch poszedł ciężki sprzęt

W czwartek w Timmendorfer Strand pojawił się reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak, który przekazał najnowsze informacje na temat starań służb. - Specjaliści uznali, że to najwyższa pora, aby zwieźć ciężki sprzęt, taki jak ciężarówka, wyciągarka z liną, łyżka - taka, którą możemy wyobrazić sobie na przykład w koparce - po to, aby wykonać plan - zaczął swoją relację reporter.

Jak przekazał Bartkowiak, plan służb to podkopanie humbaka i wykopanie tunelu w mieliźnie, na której leży. Dzięki temu zwierzę mogłoby samodzielnie wrócić do morza. - Przez kilka dni specjaliści zastanawiali się, w jaki sposób pomóc zwierzęciu. Najpierw służby próbowały porozcinać cienkie i wytrzymałe rybackie linki, tak aby zwierzę nie było w nie zaplątane. To częściowo się udało, wiadomo, że humbak żyje, oddycha, wydaje dźwięki. Można też domyślać się, że to po prostu wołanie o pomoc - powiedział reporter.

Klatka kluczowa-319222
Niemieckie służby próbują zepchnąć do morza humbaka, który utknął na mieliźnie
Źródło: TVN24

Niesprzyjający akwen

Bartkowiak wyjaśnił, że humbaki to bardzo duże zwierzęta, które nie żyją w Bałtyku na stałe. Czasem zdarza im się jednak przepływać Cieśniny Duńskie, na przykład w pogoni za ławicami ryb. Niestety Morze Bałtyckie ma zbyt niskie zasolenie, które może przyczyniać się do rozwoju u humbaków chorób skóry. Poza tym jest dość płytkie, przez co zwierzęta te mogą łatwo utknąć na mieliźnie.

Reporter przypomniał podobne zdarzenie z udziałem humbaka z niedalekiej przeszłości. W zeszłym roku młody długopłetwiec oceaniczny zaplątał się w sieci rybackie na mieliźnie w okolicach Międzyzdrojów. Dzięki szybkiej akcji służb udało się zepchnąć ssaka w głąb morza.

Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
epa12850547
epa12850547
Źródło: SEA SHEPHERD GERMANY
epa12850561
epa12850561
Źródło: SEA SHEPHERD GERMANY
epa12850933
epa12850933
Źródło: EPA
epa12850924
epa12850924
Źródło: EPA
epa12850930
epa12850930
Źródło: EPA
epa12850923
epa12850923
Źródło: EPA

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SEA SHEPHERD GERMANY / HANDOUT HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaMorze BałtyckieNiemcy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom