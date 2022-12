Ponad 20 stopni w sylwestra. W Niemczech mogą paść rekordy ciepła

Pobite rekordy ciepła

Synoptycy DWD wskazują, że 31 grudnia na północy i północnym zachodzie Niemiec na termometrach zagości wartość 15 st. C., a na południu - nawet 20 st. C lub więcej. Najprawdopodobniej zostanie pobity rekord - najwyższa w historii temperatura 31 grudnia w Niemczech wyniosła 17 stopni i została zmierzona w mieście Müllheim w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w 1961 roku.

Jak podaje gazeta "Süddeutsche Zeitung", w tym roku raczej nie zostanie pobity grudniowy rekord ciepła - wynosi on 24 st. C i został zmierzony 16 grudnia 1989 roku w Müllheim. Miesięczny rekord może natomiast paść 1 stycznia - do tej pory jest to 20,5 st. C. Taką wartość odnotowano 10 stycznia 2015 roku w Piding w południowo-wschodniej Bawarii.