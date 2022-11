Pożary, susze i "wycinka awaryjna na dużą skalę". "Bezprecedensowe" szkody

Z kolei z satelitarnych danych DLR wynika, że tylko w okresie od stycznia 2018 roku do kwietnia 2021 r. odnotowano straty drzew na około 501 tys. hektarów lasów na terenie całego kraju, co odpowiada blisko pięciu procentom całej powierzchni leśnej. Jak podkreśla "Sueddeutsche Zeitung”, to znacznie więcej niż wcześniej zakładano. Przyczyną powstania szkód były niezwykle intensywne upały i susze, co z kolei sprzyja inwazji szkodników.