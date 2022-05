Niemcy, Nadrenia-Palatynat. Dolina rzeki Ahr, zrujnowana przez powodzie, chce znów przyciągnąć turystów

Niemal rok temu, w lipcu 2021 roku, przez dolinę rzeki Ahr w zachodnich Niemczech przetoczyły się gigantyczne powodzie, w wyniku których wiele miast i wsi znalazło się pod wodą. Skutki klęski żywiołowej odczuwane są do dziś. By ratować podupadłą ekonomię regionu, lokalne społeczności postanowiły zorganizować kampanię turystyczną, dzięki której chą na powrót przyciągnąć gości. I - co tu ukrywać - zarobić.