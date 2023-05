"To straszne. Nie da się przejść przez park". Miasto jak u Hitchcocka

Mieszkańcy Emmerich w zachodnich Niemczech mają problem z gawronami. Duże kolonie ptaków zamieszkują położony w centrum miasta park i brudzą otoczenie. Jak donoszą lokalne media, doszło również do kilku incydentów z ptakami na miejskiej promenadzie, ale nikt nie został ranny. Ornitolodzy uspokajają, że te ptaki nie są zagrożeniem dla człowieka.

"Latają prosto na ludzi"

- To straszne. Nie da się przejść przez park i nie zostać ubrudzonym. Robią dużo hałasu i latają prosto na ludzi - opowiadała jedna z mieszkanek Emmerich. Jak donoszą lokalne media, w mieście doszło również do kilku incydentów z ptakami na miejskiej promenadzie, ale nikt nie został ranny.

Sprawą zainteresowały się również władze Emmerich. Tim Terhorst z urzędu miasta wyjaśnił, że przedstawiciele władz pojechali na miejsce wraz z przedstawicielem urzędu do spraw ochrony przyrody

- Chcieliśmy się przyjrzeć całej sytuacji i ocenić, czy chodzi o jednego ptaka, który dziwnie się zachowuje, czy może jest to kilka zwierząt - przekazał.

Ornitolog wyjaśnia

Jak tłumaczyła ornitolog Uta Maria Jürgens, ptaki z rodziny krukowatych nie są drapieżnikami, a ich dzioby nie są przystosowane do ranienia. Oznacza to, że atak gawrona nie zakończyłby się poważnymi obrażeniami.

- Najgorsze, co może się stać, to zadrapanie na głowie i na czole, łatwo ich jednak uniknąć, podnosząc rękę w obronie. - wyjaśniła. - One mogą wydawać się nam straszne przez skojarzenia z "Ptakami" Alfreda Hitchcocka. Ale przyroda tak nie działa.