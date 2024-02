Myśleli, że ich zaginiona kotka nie żyje. Niedługo potem Mavel się odnalazła

Mavel, ukochana kotka rodziny z Kolonii, zniknęła około pięć miesięcy temu. Kiedy w styczniu tego roku jej właściciele znaleźli potrąconego przez samochód, poważnie rannego mruczka, byli przekonani, że to ich zaginione zwierzę - wyglądało tak samo jak Mavel. Kot wkrótce zmarł, a przygnębiona rodzina pochowała go w ogrodzie.

Kotka wróciła do właścicieli

- Kiedy zadzwoniłam do właścicieli i powiedziałam, że mam Mavel, trudno było im w to uwierzyć. Twierdzili, że ich kotka nie żyje i została pochowana w ogrodzie. Przyjęli jednak do wiadomości, że kot, który jest z nami, to Mavel. Chip nie kłamie. Chip jest unikalnym identyfikatorem kota - opowiadała wolontariuszka organizacji.