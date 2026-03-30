Świat

Media śledzą jego losy od tygodnia. Eksperci: najbliższe godziny będą kluczowe

Humbak w poniedziałek
Służby pomagały humbakowi w poniedziałek
Źródło: Reuters
Humbak z północy Niemiec, którego historię media śledzą od tygodnia, znów utknął na brzegu. Zwierzę przebywa w rejonie Zatoki Wismarskiej, a jego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Według ekspertów, najbliższe godziny będą dla losów morskiego ssaka kluczowe.

Humbak, którego ponownie zauważono przy brzegu w niedzielę, jeszcze tego samego dnia mógł odpłynąć dalej. Zwierzę, któremu nadano imię Timmy, utknęło w poniedziałek przy brzegu w rejonie Zatoki Wismarskiej.

- Ssak był wolny i mógł się poruszać, ale nie skorzystał z tej możliwości - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Wismarze dyrektor Niemieckiego Muzeum Morskiego w Stralsundzie Burkard Baschek.

Rzadziej oddycha i nie wydaje dźwięków

Stan zwierzęcia znacznie się pogorszył i jest określany jako zły. Humbak się nie porusza, rzadziej oddycha i nie wydaje już dźwięków. Nie zareagował też na podjęte w poniedziałek po południu, wraz ze wzrostem poziomu wody, próby skłonienia go do odpłynięcia. Eksperci usiłowali pobudzić go hałasem, uderzając wiosłem o wodę, ale nie przyniosło to efektu.

Zdaniem specjalistów najbliższe godziny będą dla zwierzęcia kluczowe. Jak podkreślają, jeśli humbak mógłby jeszcze poruszać się przy niewielkim wysiłku, a mimo to nie odpływa, oznacza to, że prawdopodobnie brakuje mu sił.

- Wtedy trzeba będzie też się zastanowić, kiedy naprawdę zostawić zwierzę w spokoju, aby mogło umrzeć - powiedział Baschek, cytowany przez agencję informacyjną dpa.

Służby próbowały pomóc humbakowi w poniedziałek
Źródło: Reuters

"Całkowicie rozumiem, że ludzie próbują coś zrobić"

Podobnie sytuację ocenił biolog Peter T. Madsen, od lat badający humbaki. W rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdził, że zwierzę wygląda na chore i szuka płytkiej wody, by uniknąć utonięcia, ponieważ jest wyczerpane i umiera.

- Całkowicie rozumiem, że ludzie próbują coś zrobić. Ale moim zdaniem to tylko przeszkadzanie mu w umieraniu. Myślę, że najlepiej byłoby pozwolić mu umrzeć w spokoju. Popychanie go i poruszanie wokół niego powoduje dużo hałasu, a te zwierzęta mają doskonały słuch. To ogromnie je stresuje - podkreślił Madsen.

Losy humbaka śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca u wybrzeży Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na piaszczystej mieliźnie. W czwartek, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, udało mu się uwolnić i ponownie wypłynąć na wody Bałtyku. W weekend znów osiadło na mieliźnie w pobliżu Wismaru, lecz początkowo samo się uwolniło. Wkrótce potem znów pojawiło się w okolicy i od tego czasu przebywa tam w wodzie o głębokości około dwóch metrów.

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla humbaków odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożeniem pozostaje też działalność człowieka w tym rejonie.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

NiemcyMorze Bałtyckie
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
