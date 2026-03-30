Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Znów płynie, ale jego los jest niepewny

|
Humbak Timmy znów płynie
Służby pomagały humbakowi w poniedziałek
Źródło: Reuters
Humbak, którego historię od ponad tygodnia śledzą niemieckie media, w poniedziałek wieczorem znów zaczął płynąć w Bałtyku. Pojawiła się nadzieja, że zwierzęciu uda się wrócić na głębsze wody, ale eksperci ostrzegają, że jeśli nie zrobi tego wystarczająco prędko, może skończyć się to dla niego tragicznie.

Timmy - nazwano go tak, gdy utknął na mieliźnie w rejonie miasta Timmendorfer Strand - wpłynął do Bałtyku i ma problem z powrotem do Morza Północnego. W ostatnim czasie znajduje się w zatoce nieopodal miasta Wismar w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Płynie w stronę otwartego morza

W poniedziałek zwierzę, choć było wolne i mogło się poruszać, nie skorzystało z tej możliwości. Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych ministerstwo środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego poinformowało jednak, że humbak ponownie ruszył w podróż. Rzecznik ministerstwa doprecyzował, że zwierzę zniknęło w toni wodnej. Ze względu na panujące ciemności jego śledzenie uznano za bezcelowe, ale w gotowości pozostaje łódź służb.

Na razie nie wiadomo, dokąd zmierza humbak. W poniedziałek wieczorem minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus przekazał, że początkowo zwierzę płynęło w złym kierunku, w stronę portu. Później skierowało się jednak w stronę otwartego morza.

W poniedziałek media informowały, że stan zwierzęcia znacznie się pogorszył i jest określany jako zły. Humbak się nie poruszał, rzadziej oddychał i nie wydawał dźwięków. Nie reagował też na podjęte próby skłonienia go do odpłynięcia. Służby usiłowały pobudzić go hałasem, uderzając wiosłem o wodę, ale nie przyniosło to efektu. Eksperci uważają, że humbak musi jak najszybciej wrócić na głębsze wody, bo w innym wypadku skończy się to dla niego tragicznie.

Humbak Timmy znów płynie
Humbak Timmy znów płynie
Źródło: Reuters

Jego los śledzą całe Niemcy

Losy humbaka Timmy'ego śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca u wybrzeży Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na piaszczystej mieliźnie. W czwartek, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, udało mu się uwolnić i ponownie wypłynąć na wody Bałtyku. W weekend znów osiadło na mieliźnie w pobliżu Wismaru, lecz początkowo samo się uwolniło. Wkrótce potem znów pojawiło się w okolicy i od tego czasu przebywało tam w wodzie o głębokości około dwóch metrów.

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla humbaków odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożeniem pozostaje też działalność człowieka w tym rejonie.

Źródło: PAP, Reuters, ZDFheute

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyMorze Bałtyckie
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom