Znów płynie, ale jego los jest niepewny

Służby pomagały humbakowi w poniedziałek

Timmy - nazwano go tak, gdy utknął na mieliźnie w rejonie miasta Timmendorfer Strand - wpłynął do Bałtyku i ma problem z powrotem do Morza Północnego. W ostatnim czasie znajduje się w zatoce nieopodal miasta Wismar w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Płynie w stronę otwartego morza

W poniedziałek zwierzę, choć było wolne i mogło się poruszać, nie skorzystało z tej możliwości. Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych ministerstwo środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego poinformowało jednak, że humbak ponownie ruszył w podróż. Rzecznik ministerstwa doprecyzował, że zwierzę zniknęło w toni wodnej. Ze względu na panujące ciemności jego śledzenie uznano za bezcelowe, ale w gotowości pozostaje łódź służb.

Na razie nie wiadomo, dokąd zmierza humbak. W poniedziałek wieczorem minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus przekazał, że początkowo zwierzę płynęło w złym kierunku, w stronę portu. Później skierowało się jednak w stronę otwartego morza.

W poniedziałek media informowały, że stan zwierzęcia znacznie się pogorszył i jest określany jako zły. Humbak się nie poruszał, rzadziej oddychał i nie wydawał dźwięków. Nie reagował też na podjęte próby skłonienia go do odpłynięcia. Służby usiłowały pobudzić go hałasem, uderzając wiosłem o wodę, ale nie przyniosło to efektu. Eksperci uważają, że humbak musi jak najszybciej wrócić na głębsze wody, bo w innym wypadku skończy się to dla niego tragicznie.

Jego los śledzą całe Niemcy

Losy humbaka Timmy'ego śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca u wybrzeży Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na piaszczystej mieliźnie. W czwartek, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, udało mu się uwolnić i ponownie wypłynąć na wody Bałtyku. W weekend znów osiadło na mieliźnie w pobliżu Wismaru, lecz początkowo samo się uwolniło. Wkrótce potem znów pojawiło się w okolicy i od tego czasu przebywało tam w wodzie o głębokości około dwóch metrów.

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla humbaków odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożeniem pozostaje też działalność człowieka w tym rejonie.