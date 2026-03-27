Świat

Humbak uwolnił się z mielizny, ale nie jest jeszcze bezpieczny

Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny
Źródło: Reuters
Młody humbak, który kilka dni temu utknął na mieliźnie na północy Niemiec, uwolnił się w nocy z czwartku na piątek. Zwierzę znów pływa po Morzu Bałtyckim, ale będzie bezpieczne dopiero po dotarciu do Atlantyku. Obecnie służby starają się ssaka namierzyć.

Na początku tygodnia na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego zauważono młodego humbaka, który utknął na mieliźnie niedaleko miasta Timmendorfer Strand na północy kraju. Przyczyny pojawienia się ssaka w tym rejonie nie są znane. Służby od kilku dni starały się go uwolnić.

Agencja informacyjna dpa poinformowała, że humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny, opuścił mieliznę w nocy z czwartku na piątek i znów pływa po Bałtyku. Zdaniem służb samo uwolnienie nie oznacza jeszcze ocalenia, ale jest to krok we właściwym kierunku.

Jak podkreślają cytowani przez agencję eksperci, kluczowe jest teraz to, aby humbak pozostał na otwartych wodach i skierował się w stronę Morza Północnego. Zwierzę będzie bezpieczne dopiero po dotarciu na Atlantyk.

"Po prostu się cieszę"

W trakcie akcji ratunkowej wykopano między innymi kanał według instrukcji specjalistów. Kilka koparek pogłębiało kanał przed głową ssaka. Zwierzę przesuwało się nim metr po metrze w stronę głębszej wody. W czwartek już tylko kilka metrów dzieliło zwierzę od głębszej wody. Mierzący kilkanaście metrów długości humbak wykazywał większą aktywność niż w poprzednich dniach. Ratownicy próbowali zachęcić zwierzę do ruchu trąbieniem, bębnieniem i okrzykami. Sam wieloryb od czasu do czasu wydawał głośne dźwięki.

- Po prostu się cieszę - powiedział Sven Partheil-Boehnke, burmistrz miasta Timmendorfer Strand, w pobliżu którego utknął humbak.

Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Źródło: PAP/EPA/SELIM SUDHEIMER

Obecnie trwają poszukiwania ssaka, który nie ma nadajnika ze względu na uszkodzenia skóry. Służby chcą eskortować humbaka łodziami w kierunku Morza Północnego, aby zwierzę nie ugrzęzło ponownie na mieliźnie. Pomoc zadeklarowały władze kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Premier landu Daniel Guenther zapowiedział udostępnienie łodzi do eskortowania zwierzęcia.

- Teraz trzeba poczekać i zobaczyć, jak wieloryb pływa - zaznaczyła Stephanie Gross, specjalistka Instytutu Badań Przyrody Lądowej i Wodnej (ITAW).

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SELIM SUDHEIMER

Niemcy
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
