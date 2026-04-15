Świat

Jest nadzieja dla Timmy'ego. Władze zatwierdziły nowy plan ratunkowy

Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Źródło: ENEX
Władze postanowiły dać jeszcze jedną szansę na uratowanie humbaka Timmy'ego. Lokalny minister środowiska zaakceptował plan przedstawiony przez podmioty prywatne, który ma pozwolić na przetransportowanie zwierzęcia na głębsze wody.

Humbak Timmy od kilku tygodni nie może wypłynąć z Morza Bałtyckiego. Służby wielokrotnie starały się pomóc mu wrócić na głębsze wody Atlantyku, gdzie naturalnie występują przedstawiciele jego gatunku, ale wszystkie dotychczasowe próby zakończyły się fiaskiem. Pod koniec poprzedniego tygodnia władze poinformowały, że nie będą próbowały dalej asystować zwierzęciu, co w praktyce oznaczało oczekiwanie na jego śmierć.

Władze zatwierdziły nowy plan ratunkowy

W środę doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Na konferencji prasowej zorganizowanej w godzinach popołudniowych Till Backhaus - minister środowiska Meklemburgii Pomorza Przedniego, na której terenie przebywa Timmy - powiedział, że zostanie podjęta jeszcze jedna próba uratowania humbaka. Przeprowadzą ją podmioty prywatne. - Tolerujemy ten projekt - stwierdził polityk.

Backhaus wyjaśnił szczegóły planu. Zwierzę ma zostać podniesione za pomocą poduszki powietrznej, a następnie umieszczone pomiędzy dwoma pontonami i przetransportowane do Morza Północnego, a jeśli pozwolą na to okoliczności - nawet do Atlantyku. Operacja ma się rozpocząć niezwłocznie. Władze zastrzegły jednak, że będą monitorować jej przebieg, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Źródło: ENEX

Protesty w sprawie humbaka

Timmy pozostaje uwięziony na mieliźnie u wybrzeży wyspy Poel od 31 marca. Według ekspertów do spraw ssaków morskich stan zwierzęcia jest zły i cały czas się pogarsza. Mając na uwadze wiele nieskutecznych prób uwolnienia humbaka, specjaliści uznali, że najlepszym wyjściem będzie pozostawienie go w spokoju, by umarł z godnością.

W sprawie Timmy'ego organizowane są protesty. Jak podało ministerstwo środowiska Schwerinu, stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, pojawiły się próby przedarcia się do strefy, gdzie znajduje się humbak, ale zostały udaremnione przez policję. Władze ostrzegły także przed wpłacaniem pieniędzy na internetowe zbiórki - żadna z nich nie jest oficjalna - oraz potępiły rozpowszechnianie fałszywych materiałów ze zwierzęciem generowanych za pomocą sztucznej inteligencji.

