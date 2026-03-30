Po raz kolejny utknął na mieliźnie. Jego stan jest krytyczny

Służby pomagały humbakowi w poniedziałek Źródło: Reuters

Wieloryb już trzeci raz w ciągu zaledwie kilku dni utknął na mieliźnie u niemieckich wybrzeży Bałtyku. We wtorek po południu został zauważony przy wyspie Poel na północ od Wismaru - poinformowały we wtorek ministerstwo środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego i organizacja Greenpeace.

Jak donoszą eksperci, zwierzę znajduje się w miejscu, z którego może się samodzielnie wydostać, ponieważ nie wpłynęło zbyt daleko w głąb zatoki. Specjaliści podkreślają, że kluczowe jest zapewnienie mu spokoju oraz ograniczenie ingerencji, by mógł kontynuować pływanie. Jak przekazało Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie, stan zdrowia ssaka pozostaje nadal krytyczny.

Według organizacji Sea Shepherd, zajmującej się ochroną ekosystemów morskich, humbak zaplątał się w sieć rybacką, której fragmenty wciąż mogą znajdować się w jego pysku. Dodatkowo prawdopodobnie cierpi na infekcje skóry, związane z niskim zasoleniem wód Bałtyku.

Popłynął w stronę morza

W poniedziałek w godzinach wieczornych ministerstwo środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego przekazało, że humbak ponownie ruszył w podróż. Rzecznik ministerstwa doprecyzował, że zwierzę zniknęło w toni wodnej. Ze względu na panujące ciemności jego śledzenie uznano za bezcelowe, ale w gotowości pozostaje łódź służb.

Minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus przekazał, że początkowo zwierzę płynęło w złym kierunku, w stronę portu. Później skierowało się jednak w stronę otwartego morza.

Tego dnia media informowały, że stan zwierzęcia znacznie się pogorszył i jest określany jako zły. Humbak się nie poruszał, rzadziej oddychał i nie wydawał dźwięków. Nie reagował też na podjęte próby skłonienia go do odpłynięcia. Służby usiłowały pobudzić go hałasem, uderzając wiosłem o wodę, ale nie przyniosło to efektu. Eksperci uważają, że humbak musi jak najszybciej wrócić na głębsze wody, bo w innym wypadku skończy się to dla niego tragicznie.

Humbak Timmy znów płynie Źródło: Reuters

Jego los śledzą całe Niemcy

Losy humbaka Timmy'ego śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca u wybrzeży Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na piaszczystej mieliźnie. W czwartek, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, udało mu się uwolnić i ponownie wypłynąć na wody Bałtyku. W weekend znów osiadło na mieliźnie w pobliżu Wismaru, lecz początkowo samo się uwolniło. Wkrótce potem znów pojawiło się w okolicy i od tego czasu przebywało tam w wodzie o głębokości około dwóch metrów.

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla humbaków odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożeniem pozostaje też działalność człowieka w tym rejonie.