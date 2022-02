Wróciła do domu, na kanapie zastała wylegującego się dzika

Mieszkanka niemieckiego miasta Hagen po powrocie do domu przeżyła szok. W jej salonie na kanapie leżał dzik. Przestraszona kobieta natychmiast zamknęła drzwi i wezwała policję.

Do nietypowego zdarzenia w mieście Hagen w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia doszło na początku lutego. Kiedy 39-latka po powrocie do swojego domu otworzyła drzwi, trzy metry od niej w salonie na kanapie wypoczywał dzik. Kobieta szybko zamknęła drzwi i zadzwoniła na policję.

Według służb zwierzę przedostało się do domu prawdopodobnie przez drzwi na patio. Te następnie się zatrzasnęły, a dzik został uwięziony. Zanim się położył, zniszczył niektóre meble.

Dzik wyszedł z domu

Policjanci wraz z myśliwym szukali sposobu na to, w jaki sposób pozbyć się 60-kilogramowego dzika z domu, tak aby go nie stresować i nie prowokować do agresji. Ostrożnie otworzyli drzwi wejściowe, po czym nieproszony gość opuścił dom.