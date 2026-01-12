Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niemcy, Frankfurt. Śnieżyce i oblodzenia powodują utrudnienia na lotnisku

Lotnisko we Frankfurcie
Z powodu ataku zimy część szkół w Niemczech przeszła na naukę zdalną
Źródło: IMGW
Zima paraliżuje pracę lotniska w niemieckim Frankfurcie. W poniedziałek odwołano już co najmniej 102 z 1052 planowanych lotów. Służby apelują do turystów o uważne śledzenie komunikatów.

Od kilku dni Niemcy zmagają się z trudnymi zimowymi warunkami. W kraju występują śnieżyce oraz oblodzenia paraliżujące ruch na drogach. Utrudnienia dotykają także pasażerów podróżujących pociągami oraz samolotami.

Ponad 100 odwołanych lotów

W poniedziałek w porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem odwołano już co najmniej 102 z 1052 zaplanowanych lotów. Władze lotniska zmagają się z opadami śniegu oraz oblodzeniami. Służby apelują do podróżnych o sprawdzenie statusu swojego połączenia i stawienie się na miejscu co najmniej trzy godziny przed odlotem. Lotnisko rozpoczęło dzień w "trybie zimowym" i spodziewa się poważnych zakłóceń. Służby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu pozostają w gotowości, płyta jest odśnieżana, a samoloty odladzane.

Pasażerowie są proszeni, aby odpowiednio wcześnie sprawdzali status swojego lotu, zaplanowali dojazd z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz stawili się na terminalu lotniska we Frankfurcie co najmniej trzy godziny przed odlotem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej

Utrudnienia na kolei, odwołane zajęcia w szkołach

Z powodu zimowych warunków w poniedziałek na niektórych trasach kolejowych zmniejszono maksymalną prędkość przejazdu ze względów bezpieczeństwa. Utrudnienia mają być jednak mniejsze niż poprzednich dniach. Z powodu gołoledzi w części Niemiec, m.in. w Nadrenii Północnej-Westfalii, odwołano zajęcia w szkołach.

- Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Jeżeli istnieje potencjalne ryzyko, ważne jest, żeby powiedzieć: przechodzimy na naukę zdalną, którą sprawdziliśmy i przetestowaliśmy - powiedziała Claudia Mohme, nauczyciel wicedyrektorka liceum Freiherr-vom-Stein w Bonn.

Po słonecznej niedzieli w kraju pada mroźny deszcz oraz śnieg. Minister transportu Patrick Schnieder ostrzegł, że "niebezpieczna sytuacja pogodowa jeszcze się nie skończyła".

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyZima
Czytaj także:
Intensywne opady śniegu, plac zabaw
Pomorze. Tu przez śnieg odwołano lekcje
Polska
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Śnieg, zima, chodnik
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
Prognoza
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
Polska
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom