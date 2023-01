Alpy cierpią z powodu zmian klimatu. "Narciarstwo to już sport, na który stać tylko zamożne rodziny"

Najwyższe góry w Europie są szczególnie mocno narażone na konsekwencje zmian klimatu. Coraz bardziej ubywa tam śniegu, przez co stoki wymagają częstszego i większego naśnieżania. To oznacza, że wszelka turystyka i sporty zimowe stają się tam coraz droższe.

- W przyszłości nadal będziemy mieć mroźne zimy, ale będą one zdarzać się coraz rzadziej. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ryzyko, że naturalna pokrywa śnieżna się nie pojawi, a warunki do sztucznego naśnieżania nie będą już wystarczające. Warunki do uprawiania narciarstwa stają się coraz trudniejsze - dodał Kunstmann.