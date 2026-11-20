Świat Niedźwiedzie podchodziły pod domy. Wolontariusze stworzyli im "stołówkę" Matylda Dziechcińska |

Niedźwiedź wszedł na posesję. Wolontariusze stworzyli specjalną strefę buforową z pożywieniem Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Michael Alamilla od niemal 20 lat mieszka w jednej z dzielnic miasta Boulder w Kolorado. Aż do września tego roku nigdy nie widział w okolicy niedźwiedzia. Pierwszym, którego zobaczył na własne oczy, był osobnik, który przyszedł na jego posesję, zjadł śliwki i poszedł spać.

- Przez 15 godzin, które spędził na naszym podwórku, około pięciu godzin poświęcił na jedzenie - powiedział Alamilla. Dodał też, że wraz z zaniepokojoną obecnością dużego dzikiego zwierzęcia rodziną "musiał posprzątać stosy pestek śliwek".

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To był "katastrofalny" rok dla niedźwiedzi

Coraz częstsza obecność niedźwiedzi w mieście jest związana z niedoborem naturalnego pożywienia spowodowanym suszą i późnymi przymrozkami. - Ten rok był dla nich katastrofalny - powiedziała Brenda Lee z Boulder Bear Coalition.

Żeby poprawić sytuację tych zwierząt i zapobiec ich wizytom w zaludnionych miejscach, Lee postanowiła stworzyć strefę buforową. Na jej obszarze posadzono to, co niedźwiedzie zjadają w swoim środowisku naturalnym - świdośliwę, dziką różę, porzeczkę i mącznicę lekarską.

- Gdy niedźwiedź schodzi w poszukiwaniu pożywienia, natrafia na swoje naturalne źródło pokarmu. Zatrzymuje się tam i spędza osiem godzin dziennie na jedzeniu jagód oraz innych roślin, które posadziliśmy. Nie idzie już dalej do miasta – powiedział wolontariusz Cole Holloway serwisowi CBS Colorado.

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Będą kolejne miasta?

W kolejnym etapie koalicja chce zbadać, które rośliny najlepiej sprawdzają się w strefie i jak reagują na nie niedźwiedzie. Jeśli rozwiązanie okaże się skuteczne, organizacja chciałaby rozszerzyć projekt na kolejne tereny w Kolorado. Brenda Lee podkreśliła jednak, że podstawą ochrony niedźwiedzi pozostaje ograniczanie tego, co przyciąga je do miasta, między innymi poprzez odpowiednie zabezpieczanie śmieci.