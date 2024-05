Niedźwiedzica zabiła 26-latka we Włoszech, trafi do azylu w Niemczech

Niedźwiedzica, która w ubiegłym roku zabiła 26-letniego biegacza we włoskich Alpach, zostanie przeniesiona do azylu dla zwierząt w Niemczech - poinformowały we wtorek władze prowincji Trydent. Zwierzę miało zostać początkowo uśpione, ale decyzję tę cofnął sąd.