Do zdarzenia doszło w sobotę we wsi Kanianka w kraju trenczyńskim w trudnodostępnym i mocno zalesionym terenie. Po 67-letniego mężczyznę wysłano śmigłowiec. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, był on przytomny. Z ranami rąk i nóg został przetransportowany do szpitala. Według wstępnych informacji grzybiarz miał spłoszyć niedźwiedzicę, która poczuła się zagrożona i go zaatakowała.