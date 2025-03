Niedźwiedź wybudził się po pionierskiej operacji mózgu

Niedźwiedź brunatny Boki, który kilka miesięcy temu przeszedł pionierską operację mózgu, wybudził się ze snu zimowego. Zdaniem lekarzy wyjście z tego stanu było jednym z najważniejszych etapów w jego powrocie do zdrowia. W ubiegłym roku u zwierzęcia zdiagnozowano wodogłowie.

Niedźwiedź brunatny cierpiał na drgawki oraz problemy ze wzrokiem z powodu gromadzenia się płynu uciskającego mózg. W październiku specjaliści z brytyjskiej organizacji Wildwood Trust zdecydowali się przeprowadzić u niego pionierską operację. W jej trakcie Bokiemu założono rurkę biegnącą od mózgu, pod skórą, aż do pęcherza moczowego, aby odprowadzić nadmiar płynu. Zdaniem lekarzy zabieg musiał zostać wykonany zanim zwierzę zapadnie w zimowy sen. W przeciwnym wypadku Boki mógłby się nie wybudzić.

"W cudowny sposób wyzdrowiał"

- Wygląda wspaniale, jest szczęśliwy i zdrowy, nie widzieliśmy u niego żadnych negatywnych oznak. Wszystkie jego cechy osobowości są nadal takie same - jest nadal tym samym starym Bokim, którego kochamy - powiedział Jon Forde z Wildwood Trust.

W trakcie letargu Boki stracił około 30 kilogramów, dlatego obecnie znajduje się pod czujną opieką specjalistów. Jak podają brytyjskie media, niedźwiedź został odrzucony przez matkę, gdy był młody. W grudniu 2022 roku trafił do schroniska w pobliżu Canterbury. Teraz eksperci mają skupić się na spokojnym powrocie Bokiego do pełni sił oraz integracji z innymi osobnikami. - Będziemy go uważnie obserwować i jeśli wszystko będzie szło dobrze, w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzimy badanie zapoznawcze - dodał Forde.