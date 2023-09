Niebezpieczne sinice zaatakowały niemieckie jezioro. "Toksyna jest bardzo odporna"

czytaj dalej

Gwałtowne powodzie nawiedziły w weekend środkową Hiszpanię. W wyniku przejścia żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby. Policjanci uratowali chłopca, któremu udało się przeżyć wypadek. Samochód jego rodziny wpadł do rzeki. 10-latek ocalał, ponieważ wspiął się na drzewo i całą noc się go trzymał.