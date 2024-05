Niebezpieczna ryba u brzegów Chorwacji

U wybrzeży chorwackiego miasta Rovinja zaobserwowano w poniedziałek siedem osobników ryby należącej do rodziny rozdymkowatych - Lagocephalus sceleratus. To niezwykle trujący gatunek, którego trucizna jest 1200 razy silniejsza od cyjanku. Jedną z ryb złowiono na głębokości 19 metrów i przewieziono do Centrum Badań Morza w Rovinju. - Lagocephalus sceleratus posiada niezwykle silną truciznę, tetrodotoksynę, która może powodować poważne problemy zdrowotne i śmierć w wyniku spożycia jej mięsa. Przyjmuje się, że śmiertelna jest dawka od 1 do 2 miligrama - podkreślili eksperci cytowani przez dziennik.