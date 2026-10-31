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Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Grecja szykuje się na kolejne ulewy

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Prognozowane opady w Grecji
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ventusky
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Grecja nie ma wytchnienia od gwałtownej pogody. Po ostatnich ulewach, które miejscami doprowadziły do powodzi, w kraju znów aura mocno się pogorszy. Od niedzieli prognozowane są kolejne intensywne opady deszczu i burze.

Grecję czekają kolejne dni niebezpiecznej pogody. Ulewny deszcz i burze pojawią się już w nocy z soboty na niedzielę i w kolejnych godzinach obejmą dużą część kraju. Lokalnie w ciągu 12 godzin może spaść nawet do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, a meteorolodzy ostrzegają przed podtopieniami i powodziami. Narodowa Służba Meteorologiczna Grecji (EMY) wydała ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami.

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Dwie fale groźnej pogody w Grecji

Według meteorolożki Christiny Rigou Grecję czekają dwie fale groźnej pogody. Pierwsza ma objąć przede wszystkim zachodnią i północną część kraju oraz wyspy wschodniego Morza Egejskiego. Do niedzielnego wieczoru najintensywniejsze zjawiska powinny przesunąć się nad wschodnią część tego akwenu.

Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek od zachodu nadejdzie kolejna fala opadów i burz, która następnie zacznie przemieszczać się na północ i wschód kraju.

Przystankiem burzowej trasy mogą być Ateny

Niestabilna pogoda nie ominie Attyki, gdzie położone są Ateny. Jak wskazuje meteorolog Yannis Kallianos, od wczesnego niedzielnego poranka do późnego popołudnia w regionie mają pojawiać się przelotne opady, a miejscami - również burze.

Miejscami suma opadów może sięgnąć 30-40 litrów na metr kwadratowy. Jeśli taka ilość deszczu spadnie w krótkim czasie, może dojść do gromadzenia się wody, lokalnych podtopień, czy nawet powodzi.

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To kolejne gwałtowne zjawiska w Grecji w ostatnim czasie. W środę część kraju zmagała się z ulewami, które miejscami doprowadziły do powodzi.

Źródło: The Toc, eKathimerini
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Tagi:
GrecjaulewypogodaAteny
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