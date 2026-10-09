Świat Niebezpieczna pogoda na Sycylii. Wiatr ciskał autami i wybił okna w szkole Agnieszka Stradecka |

Trąba powietrzna, która przeszła nad sycylijską Marsalą Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podały lokalne media, dwie trąby pojawiły się u wybrzeży Marsali na Sycylii w piątek rano. Początkowo wirowały one nad powierzchnią morza, ale w pewnym momencie zeszły na ląd. Agencja informacyjna ANSA dodała, że zjawiska towarzyszyły gwałtownej burzy. Silny wiatr spowodował zniszczenia w Marsali i leżącej niedaleko miejscowości Petrosino.

>>>CZYTAJ TEŻ: Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki

Wiatr ciskał samochodami

Wichura przetoczyła się nad budynkiem jednej ze szkół w Marsali około godziny 10, przewracając meble i wybijając szyby. Konieczna była ewakuacja około 300 uczniów - kilkoro z nich zostało niegroźnie rannych. Na ulicach miasta silny wiatr powywracał samochody i połamał słupy wysokiego napięcia.

W Petrosino silne podmuchy zepchnęły auto z drogi - dwie osoby trafiły do szpitala. Wiatr zrywał także dachy i wyrywał ogrodzenia.

Rozwiń

W odpowiedzi na trudne warunki władze Marsali uruchomiły centrum operacyjne w celu koordynacji działań naprawczych. W rejonie przygotowywane są centra pomocy z zakwaterowaniem dla osób, które nie będą mogły wrócić do domów. Prowincja Trapani, w której leży Marsala, zwołała również spotkanie sztabu kryzysowego w celu oceny sytuacji po przejściu burzy.

Trudne warunki także w Neapolu

Agencja ANSA podała, że zła pogoda dotknęła także inne regiony kraju. Piątek okazał się deszczowy i wietrzny w Neapolu - w dzielnicach Fuorigrotta i Bagnoli wystąpiły powodzie błyskawiczne. W położonym po sąsiedzku mieście Pozzuoli w nocy z czwartku na piątek zawaliła się ściana supermarketu, zaś w miejscowości Marano di Napoli odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Skutki silnej burzy w Neapolu Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO

Groźnie było także dzień wcześniej. W czwartek wieczorem na wyspie Ischia burze spowodowały dwugodzinne przerwy w dostawie usług komunikacyjnych - w tym czasie była ona odcięta od świata. Strażacy wyjeżdżali do zalań i osuwisk. Trudna aura panowała też w Rzymie.