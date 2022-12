Nie wiadomo, jak astronauci wrócą z Kosmosu na Ziemię. Przyczyna awarii Sojuza nadal nieznana

Kilka miesięcy temu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zadokował rosyjski statek Sojuz MS-22. Doszło w nim do poważnego wycieku płynu chłodzącego. Inżynierowie z Roskosmosu i NASA szukają przyczyny awarii. Oprócz tego zastanawiają się nad tym, w jaki sposób pomóc astronautom przebywającym na ISS powrócić bezpiecznie na Ziemię. Jedna z koncepcji zakłada wsparcie komercyjnego przedsiębiorstwa SpaceX.

Inżynierowie NASA zamierzają zbadać, czy statek kosmiczny Crew Dragon firmy SpaceX może okazać się potencjalnym środkiem transportu dla niektórych członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) po tym, jak w rosyjskiej kapsule Sojuz MS-22 doszło do wycieku płynu chłodzącego podczas dokowania. We wrześniu nieszczelna kapsuła wyniosła na ISS jednego Amerykanina i dwóch Rosjan: Franka Rubio oraz Siergieja Prokofiewa i Dmitrija Petlina.

Znaleźć przyczynę

NASA oraz pracownicy rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos od tygodni szukają przyczyny usterki statku kosmicznego Sojuz MS-22, który w marcu miał powrócić na Ziemię wraz z trojgiem astronautów. Mogła być ona spowodowana przez zderzenie kapsuły z fragmentem kosmicznej skały lub z kosmicznym śmieciem. Niewykluczone jest też, że do awarii doszło w samej kapsule. Jeśli stało się tak z powodu ostatniej z możliwości, podważa to integralność i bezpieczeństwo wszystkich innych urządzeń z rodziny Sojuz.

- Mogę zapewnić, że jest to coś, co [Rosjanie - przyp. red.] badają i oceniają. Rosjanie są naprawdę dobrzy w nierozmawianiu o tym, co robią, ale w swoich działaniach są bardzo dokładni - skomentował Mike Suffredini, który kierował programem ISS w NASA od 2005 do 2015 roku.