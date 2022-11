Nie bez problemów, ale poleciała. Start rakiety SLS to początek powrotu ludzi na Księżyc

Historia dzieje się na naszych oczach. We wtorek oficjalnie rozpoczęliśmy program Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc.

Problemy z paliwem

Do startu doszło, ale nie bez problemów. We wtorek inżynierowie z Centrum Lotów Kosmicznych im. Johna F. Kennedy'ego napełnili główne zbiorniki paliwa rakiety. Proces przeprowadzono około pięciu godzin przed planowanym startem.

W trakcie odliczania we wtorek wieczorem pojawił się kolejny potencjalny problem. NASA ogłosiła, że w liniach paliwowych górnego stopnia rakiety prawdopodobnie doszło do wycieku wodoru. Konieczne było wezwanie zespołu techników, którzy przybyli na platformę, by przyjrzeć się usterce.