Piorun uderzył w człowieka. "To było jak wybuch bomby"

Piorun uderzył w pracownika służb miejskich w stanie New Jersey. Jak opowiadają świadkowie, okolicę wypełnił ogłuszający huk przypominający eksplozję. Cała sytuacja została uchwycona na nagraniu.

W ubiegłych dniach przez Stany Zjednoczone przechodziły silne burze . Na południu kraju mieszkańców nawiedzały tornada i gwałtowne opady gradu, ale niebezpiecznie było także w północnych regionach, w tym w stanie New Jersey.

"Jak wybuch bomby"

Eric, pracownik służb miejskich w miejscowości Woodbridge, w środę wykonywał prace porządkowe na boisku do piłki nożnej. Mężczyzna kończył malować pasy, kiedy uderzył w niego piorun.

- To było jak wybuch bomby. Wyjrzałem przez okno, on leżał, bez ruchu, na środku boiska - opowiadał jeden ze świadków zdarzenia. Na miejsce natychmiast została wezwana policja. Policjanci, którzy przyjechali do wezwania, wiedzieli, że sytuacja jest bardzo poważna. Na szczęście jeden z nich przeszedł kurs pierwszej pomocy.