Świat Nepal znów mierzy się z powodzią. Zniszczone mosty i zaginieni Krzysztof Posytek |

Powódź na rzece Budhi Gandaki w Nepalu Źródło wideo: NepaliArmyHQ/X/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NDRRMA

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W niedzielę w gminie Chumnubri w nepalskim dystrykcie Gorkha, położonym około 100 kilometrów na zachód od Katmandu, stolicy kraju, doszło do osuwiska. Zablokowało ono rzekę Budhi Gandaki, co według ustaleń krajowego wydziału hydrologii i meteorologii wywołało powódź błyskawiczną w jej dolnym biegu. Nepalska agencja do spraw katastrof wezwała mieszkańców kilku dystryktów położonych wzdłuż rzeki do ewakuacji na wyżej położone tereny.

Woda niszczyła domy i mosty. Są zaginieni

Powódź przetoczyła się przez wiele miejscowości, niszcząc kilkadziesiąt budynków we wsiach Jagat Bagar, Salleri i Ghattikhola - poinformował dziennik "Kathmandu Post", który powoływał się na Narayana Prasada Sapkotę, przewodniczącego gminy Chumnubri. Woda zmyła kładki dla pieszych i porwała kilka mostów nad rzeką Budhi Gandaki. Ponadto uszkodziła obóz przy budowie elektrowni wodnej w Salleri.

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Kathmandu Post donosi o zaginionych. Wśród nich jest pięć osób przebywających w szopie nad brzegiem rzeki Ungilung we wsi Chumchet. Ponadto utracono kontakt z grupą od czterech do pięciu pasterzy, którzy przemieszczali się między miejscowościami Sirdibas i Chumling. Nepalskie wojsko ewakuowało śmigłowcem sześć osób z miejscowości Jagat w związku z ryzykiem kolejnego osuwiska.

W sierpniu w Nepalu, na rzece Triśuli, doszło do katastrofalnej powodzi po oderwaniu się fragmentu lodowca. Zginęło ponad 1400 osób, a ponad 5000 wciąż uznaje się za zaginione. Na początku października władze kraju przekazały, że zakończyły akcję poszukiwawczo-ratunkową i przechodzą do odbudowy.