Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nepal. Uratowani po dziewięciu dniach. "Z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź"

|
Ratownicy wyciągają na powierzchnię jednego z pracowników nepalskiej hydroelektrowni
Ratownicy wyciągają na powierzchnię jednego z pracowników nepalskiej hydroelektrowni
Źródło wideo: Reuters/Nepal Army
Źródło zdj. gł.: Reuters/Nepal Army
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dwie osoby udało się uratować z tuneli zalanych podczas osuwiska i powodzi błyskawicznej na granicy Nepalu i Tybetu. Jak podały lokalne media, w piątek rano ratownicy usłyszeli głosy dobiegające z wnętrza konstrukcji. Na ratunek prawdopodobnie czeka więcej osób.

Do katastrofy na granicy Nepalu i Tybetu doszło w środę 26 sierpnia. Gigantyczne osuwisko, któremu towarzyszyła powódź błyskawiczna, przyczyniło się do śmierci ponad 1200 osób i pozbawiło dziesiątki tysięcy mieszkańców dachu nad głową. Od dziewięciu dni w regionie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza - nieznany pozostaje los ponad 5000 ludzi.

>>>CZYTAJ TEŻ: Pięcioletnia dziewczynka uratowana po 60 godzinach. "Cud" w Nepalu

"Z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź"

Nepalskie służby ratownicze uwolnili w piątek dwóch robotników, którzy przez dziewięć dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Nepalska armia udostępniła nagranie, na którym widać pierwszą ewakuowaną osobę - ubrudzony błotem mężczyzna był wynoszony przez ratownika na noszach. Obaj uratowani trafili na obserwację lekarską.

- Jestem taki szczęśliwy, spadł mi kamień z serca - powiedział brat jednego z ocalonych, cytowany przez AFP.

Klatka kluczowa-675452
Ratownicy wyciągają na powierzchnię jednego z pracowników nepalskiej hydroelektrowni
Źródło: Reuters/Nepal Army

Portal "The Kathmandu Post" podał, że w piątek rano ratownicy usłyszeli głosy dochodzące z wnętrza tunelu i nawiązali kontakt z uwięzionymi osobami. Armia i zbrojne siły policyjne zintensyfikowały wysiłki, aby dotrzeć do uwięzionych.

- Ekipa ratownicza zawołała: "Nie panikujcie, jesteśmy tu, aby was uratować", a z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź: "OK" - powiedział jeden z ratowników. Dodał, że ratownicy otrzymali informację, iż w tunelu mogą nadal znajdować się inne żywe osoby.

Poszukiwania trwają

Ocaleni mężczyźni zostali uwięzieni w tunelu hydroelektrowni Trishuli 3A, jednej z wielu podobnych konstrukcji w regionie. Według nepalskiego stowarzyszenia producentów energii IPPAN w obiekcie poszukiwanych jest 557 pracowników, z czego około 115 przebywało w głównym tunelu w momencie przejścia fali powodziowej. Jak podała stacja BBC, w innych elektrowniach na ratunek może czekać nawet ponad 150 osób.

Źródło: The Kathmandu Post, BBC, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
Zondacrypto
Upadłość Zondacrypto. Zaczęło się od austriackiej modelki
Michał Fuja, Szymon Jadczak
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
NepalPowódź
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ulewne opady deszczu
Tu w dzień ma silnie padać. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Przez obszar metropolitalny Toronto przeszły potężne burze z ulewami
Nigdy wcześniej nie widzieli takiej burzy. "Było słychać nieustanny ryk"
Świat
Burza
Nadchodzą burze i wichury. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Na początku września do Hiszpanii wrócił upał
Nieznośny skwar wrócił do Hiszpanii. "Mam już absolutnie dość tego upału"
Świat
Kratery i uskoki na powierzchni Merkurego
Sonda zbada tajemnice Merkurego. "Niesłychanie trudny zabieg"
Nauka
W piątek w części Polski spodziewane są nawalne opady deszczu
Idzie załamanie pogody. Czekają nas nawalne opady
Prognoza
Filipińska para wzięła ślub w zalanym kościele
Para młoda brodziła w wodzie po pas. Nagranie
Świat
Konie zablokowały autostradę
Chaos na autostradzie. Nagle pojawiło się 12 koni
Świat
Trzy huragany na Pacyfiku
Taki widok satelitarny zdarza się bardzo rzadko
Nauka
Komar brzęczący (Culex pipiens) - zdj. ilustracyjne
Grecja walczy z komarami. Przenoszą groźnego wirusa
Świat
Mężczyzna został rażony piorunem podczas burzy w Nowym Jorku
Szedł do dentysty, raził go piorun. Nagranie
Świat
Samica łosia uchwycona na nagraniu z Montany
"Zobaczyłam łosia biegnącego tak szybko, jak tylko mógł"
Świat
Zniszczenia w Nepalu
Nie żyje 1225 osób. "Musieliśmy to zrobić, aby uwolnić jego duszę"
Świat
zwierze
Dzikie zwierzę zaatakowało ludzi. Jest nagranie
Świat
Teksas
Przyszła burza i zrzuciła ogromną ilość deszczu
Świat
rys rudy
Ryś rudy wystraszył domowników
Świat
Susza, pole, pszenica
Skutki suszy w Europie mogą być dotkliwe
Świat
Opady, deszcz
Nadchodzi duża zmiana w pogodzie
Prognoza
Upał, termometr, gorąco, skwar
Nadciąga ocieplenie. Czy jest szansa na upał we wrześniu?
Prognoza
Powódź zrównała wioski z powierzchnią ziemi, Nepal
Przyspieszył w ostatniej chwili. Uratował kilkadziesiąt dzieci
Świat
Małe lwiątka
Słońce zniknęło na chwilę. To wystarczyło, by wpłynąć na zwierzęta
Nauka
Pożar w Taorminie na Sycylii
Ogień w słynnym sycylijskim kurorcie. "Sytuacja jest naprawdę tragiczna"
Świat
Upalny dzień w Londynie
Takiego lata na Wyspach jeszcze nie było. "Rekordy padają coraz częściej"
Świat
Powodzie błyskawiczne w Parku Narodowym Zion w Utah naniosły na drogi masy błota
Powódź błyskawiczna w parku narodowym. Spadające skały zablokowały drogę
Świat
Dym z pożarów lasów w Indonezji dotarł do Manili, stolicy Filipin
Dym z pożarów przebył ponad 1000 kilometrów. "Trudno mi oddychać"
Świat
Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony wspomagające rekonwalescencję pingwinów
Opracowali kombinezony, które przyspieszają rehabilitację pingwinów
Ciekawostki
Ulewy, deszcz
Z wyżu do niżu. Nadchodzą dni z ulewami i burzami
Prognoza
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi na chłodnych frontach
Polska
Nepalscy ratownicy przeszukują tunele pod elektrownią wodną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Przeczesują tunele kamerą termowizyjną. "Nasze nadzieje się rozwiały"
Świat
Robot produkowany przez firmę Wolf Kamui Co.
Ataki niedźwiedzi. Kamery z AI, drony i robotyczne wilki mają pomóc odstraszać drapieżniki
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom