Świat Nepal. Uratowani po dziewięciu dniach. "Z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź" Agnieszka Stradecka |

Ratownicy wyciągają na powierzchnię jednego z pracowników nepalskiej hydroelektrowni Źródło wideo: Reuters/Nepal Army Źródło zdj. gł.: Reuters/Nepal Army

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Do katastrofy na granicy Nepalu i Tybetu doszło w środę 26 sierpnia. Gigantyczne osuwisko, któremu towarzyszyła powódź błyskawiczna, przyczyniło się do śmierci ponad 1200 osób i pozbawiło dziesiątki tysięcy mieszkańców dachu nad głową. Od dziewięciu dni w regionie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza - nieznany pozostaje los ponad 5000 ludzi.

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"Z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź"

Nepalskie służby ratownicze uwolnili w piątek dwóch robotników, którzy przez dziewięć dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Nepalska armia udostępniła nagranie, na którym widać pierwszą ewakuowaną osobę - ubrudzony błotem mężczyzna był wynoszony przez ratownika na noszach. Obaj uratowani trafili na obserwację lekarską.

- Jestem taki szczęśliwy, spadł mi kamień z serca - powiedział brat jednego z ocalonych, cytowany przez AFP.

Ratownicy wyciągają na powierzchnię jednego z pracowników nepalskiej hydroelektrowni Źródło: Reuters/Nepal Army

Portal "The Kathmandu Post" podał, że w piątek rano ratownicy usłyszeli głosy dochodzące z wnętrza tunelu i nawiązali kontakt z uwięzionymi osobami. Armia i zbrojne siły policyjne zintensyfikowały wysiłki, aby dotrzeć do uwięzionych.

- Ekipa ratownicza zawołała: "Nie panikujcie, jesteśmy tu, aby was uratować", a z wnętrza tunelu nadeszła odpowiedź: "OK" - powiedział jeden z ratowników. Dodał, że ratownicy otrzymali informację, iż w tunelu mogą nadal znajdować się inne żywe osoby.

Poszukiwania trwają

Ocaleni mężczyźni zostali uwięzieni w tunelu hydroelektrowni Trishuli 3A, jednej z wielu podobnych konstrukcji w regionie. Według nepalskiego stowarzyszenia producentów energii IPPAN w obiekcie poszukiwanych jest 557 pracowników, z czego około 115 przebywało w głównym tunelu w momencie przejścia fali powodziowej. Jak podała stacja BBC, w innych elektrowniach na ratunek może czekać nawet ponad 150 osób.