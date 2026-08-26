Świat Nepal. Jest tak źle, że helikoptery nie są w stanie wylądować Franciszek Wajdzik Agnieszka Stradecka Zespół autorów |

Katastrofalna powódź w Nepalu Źródło wideo: Reuters/Sujan Bagale Źródło zdj. gł.: EPA

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W środę tybetański powiat Gyirong i nepalski dystrykt Rasuwa nawiedziły powódź błyskawiczna i osuwiska. Brytyjska stacja BBC poinformowała, że nie żyje 31 osób. Jak przekazał minister spraw zagranicznych Nepalu, kataklizm prawdopodobnie wywołało trzęsienie ziemi, które doprowadziło do lawiny. Spadające bloki skalne zablokowały górskie rzeki, powodując ich wylanie.

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Osady "zmiecione z powierzchni ziemi"

W Nepalu z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w dystrykcie Rasuwa, zamieszkanym przez około 50 tysięcy osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.

Pierwsze doniesienia mówią o ogromnych stratach dokonanych przez powódź. Masy błota i wody doszczętnie zniszczyły wiele domów i dróg. Lokalne władze obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują porwane samochody, uszkodzone mosty i zawalone budynki.

- Osady położone nad rzeką zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. Pięciu moich krewnych zaginęło - powiedział jeden z lokalnych ratowników.

W obawie przed powodzią indyjski stan Bihar rozpoczął ewakuację ludności z sześciu dystryktów.

Nepal. Zaginieni turyści

Wśród zaginionych są także setki turystów. Jak podał Reuters to 105 obywateli Indii, 93 Nepalczyków, troje obywateli USA i 12 obywateli Wielkiej Brytanii. Nie ma również wieści o ośmiu obywatelach Korei Południowej pracujących przy budowie elektrowni wodnej. Wśród pozostałych zaginionych znalazło się 17 obywateli Malezji, czworo obywateli RPA oraz po jednej osobie z Australii i Holandii.

"Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Konsul RP w New Delhi i Konsul Honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich" - przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Akcję poszukiwawczo-ratunkową utrudniają masy błota i wody. Sytuacja na miejscu jest na tyle poważna, że helikoptery ratownicze nie są w stanie wylądować. W środę prezydent Chin wezwał do podjęcia wszelkich środków w celu odnalezienia ocalałych.

Kobieta ocalała z katastrofy Źródło zdjęcia: EPA

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