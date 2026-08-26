Katastrofalna powódź w Nepalu Źródło wideo: Reuters/Sujan Bagale Źródło zdj. gł.: Reuters/Sujan Bagale

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W środę tybetański powiat Gyirong i nepalski dystrykt Rasuwa nawiedziły powódź błyskawiczna i osuwiska. Brytyjska stacja BBC, powołując się na nepalską policję, informowała o 17 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 384 zaginionych. Jak przekazał minister spraw zagranicznych Nepalu, kataklizm prawdopodobnie wywołało trzęsienie ziemi, które doprowadziło do lawiny. Spadające bloki skalne zablokowały górskie rzeki, powodując ich wylanie.

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Osady "zmiecione z powierzchni ziemi"

W Nepalu z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w dystrykcie Rasuwa, zamieszkanym przez około 50 tysięcy osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.

Pierwsze doniesienia mówią o ogromnych stratach dokonanych przez powódź. Masy błota i wody doszczętnie zniszczyły wiele domów i dróg. Lokalne władze obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nagrania z miejsca z miejsca katastrofy pokazują porwane samochody, uszkodzone mosty i zawalone budynki.

- Osady położone nad rzeką zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. Pięciu moich krewnych zaginęło - powiedział jeden z lokalnych ratowników.

Wśród zaginionych znajdują się także setki turystów, wśród których są między innymi obywatele Indii, Wielkiej Brytanii, Australii i Korei Południowej. Akcję poszukiwawczo-ratunkową utrudniają masy błota i wody. Sytuacja na miejscu jest na tyle poważna, że helikoptery ratownicze nie są w stanie wylądować. W środę prezydent Chin wezwał do podjęcia wszelkich środków w celu odnalezienia ocalałych.

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