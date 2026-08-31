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Nepal i Tybet. Setki uwięzionych w tunelach. Trwa akcja ratunkowa

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Nepalscy ratownicy próbują uwolnić pracowników elektrowni uwięzionych w tunelach
Zniszczenia po powodzi i osuwiskach w Nepalu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ashish Gurung/Reuters
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Rośnie tragiczny bilans ofiar osuwisk oraz powodzi w Nepalu i Tybecie. Setki spośród zaginionych to pracownicy elektrowni wodnej, a część z nich prawdopodobnie pozostaje uwięziona w tunelach pod kompleksem. Ich bliscy opowiadają o swoich nadziejach i frustracjach związanych z akcją ratunkową.

W nepalskim dystrykcie Rasuwa i tybetańskim powiecie Gyirong wciąż trwa akcja ratunkowa po powodzi błyskawicznej i osuwiskach, do których doszło w środę. W miarę postępów w przeczesywaniu gruzów rośnie bilans ofiar - według najnowszych informacji nepalskiej Agencji ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych i Zarządzania (NDRRMA) zginęły 903 osoby. Po tybetańskiej stronie bilans ofiar wynosi 16.

Uwięzieni w tunelach pod elektrownią. "To frustrująco powolna akcja"

Zgodnie z najnowszym bilansem ponad 4200 osób uważa się za zaginione. Znaczną część z nich, około 900, stanowią pracownicy elektrowni wodnej Trishuli 3A. Wielu prawdopodobnie pozostaje uwięzionych w tunelach pod kompleksem.

Jednym z zaginionych pracowników elektrowni jest Jiblal Adhikari. Jego żona Sita Pandey wciąż ma nadzieję, że jej ukochany się odnajdzie. - Wciąż mam 50-procentową nadzieję, że żyje, bo w środku znajduje się system tlenowy - powiedziała nepalskiej gazecie "Kitapur". - Jednak z każdą mijającą godziną ta nadzieja słabnie - dodała.

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Opóźnienia w akcji ratowniczej frustrują bliskich uwięzionych osób. W weekend ratownicy zaczęli pompować powietrze do tuneli, ale niektórzy twierdzą, że powinno się to stać wcześniej.

- Im dłużej to trwa, tym bardziej gaśnie nasza nadzieja. Operacja musi przebiegać znacznie szybciej, ponieważ każda sekunda ma dla nas ogromne znaczenie. To frustrująco powolna akcja - powiedział "Kitapur" Jiban Khadka, którego krewny uznawany jest za zaginionego.

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Nepalscy ratownicy próbują uwolnić pracowników elektrowni uwięzionych w tunelach
Źródło: Ashish Gurung/Reuters

Uniknęli najgorszego. "Gdybym puścił szczebel, spadłbym"

Niektórym pracownikom elektrowni udało się uniknąć porwania przez masy wody i śmieci. Jednym z nich jest Ram Chandra - w chwili, gdy uderzył żywioł, chwycił się jednego ze szczebli wbitych w strop tunelu, w którym pracował. Nadal musiał jednak pokonać kilkaset metrów do wyjścia. - Poziom wody rósł i trudno mi było poruszać nogami. Gdybym puścił szczebel, spadłbym - przyznał w rozmowie z CNN.

Chandra znalazł się w niełatwym położeniu razem z pięcioma kolegami. Chwycił blachę, by mieć na czym stanąć. Następnie grupa podawała ją sobie z rąk do rąk, posuwając się centymetr po centymetrze i szczebel po szczeblu w kierunku wyjścia. Opuszczenie tunelu zajęło im sześć godzin. Zanim się wydostali, w pobliżu wyjścia znaleźli jeszcze jedną osobę.

Podczas gdy wciąż trwa akcja poszukiwawcza, z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne i przepełnienie lokalnych kostnic nepalskie władze rozpoczęły masowe pochówki nieznanych z nazwiska ofiar. Jak podał Reuters, ciała trafiają do zbiorowych grobów w lesie Devghat w dystrykcie Ćitwan, około 200 kilometrów od doliny Rasuwa.

Przed złożeniem zwłok w ziemi nepalskie służby, wspierane przez specjalistyczny zespół medycyny sądowej z Indii, pobierają próbki DNA i szczegółowo katalogują lokalizację każdego grobu. W ten sposób chcą ułatwić późniejszą identyfikację ciał przez członków rodziny, którzy przybywają do Ćitwan z całego Nepalu w poszukiwaniu swoich bliskich.

Źródło: BBC, CNN, Reuters, PAP
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Tagi:
NepalPowódźTybet
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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