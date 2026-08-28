Świat Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne Matylda Dziechcińska |

Widok z satelity na tereny zniszczone przez powódź Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Reuters

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Porównanie pozwala zobaczyć, jak bardzo zmienił się krajobraz po zejściu mas wody i błota. Tam, gdzie wcześniej widoczne były pokryte roślinnością zbocza, drogi i zabudowania, po przejściu fali powodziowej pojawiły się rozległe obszary pokryte błotem i osadami. Zdjęcia pokazują również zniszczenia infrastruktury.

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Gigantyczna skala zniszczeń

Zestawienie zdjęć sprzed ponad dwóch lat z obrazami wykonanymi w czwartek 27 sierpnia pokazuje nie tylko pojedyncze zniszczone obiekty, ale przede wszystkim skalę zmian całego krajobrazu. Satelity pozwalają zobaczyć rozmiar obszaru dotkniętego żywiołem z perspektywy niemożliwej dla obserwatora z Ziemi.

Katastrofalna powódź, która przeszła przez region, była związana z potężnym osuwiskiem lodu i skał w Himalajach. Materiał skalny, lód, woda i osady spłynęły dolinami z ogromną siłą, niszcząc drogi, mosty, budynki i inne elementy infrastruktury.

Powódź pochłonęła życie ponad 400 osób, a kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Nepalski Czerwony Krzyż poinformował, że całe wioski zostały zniszczone, a nieprzejezdne drogi i mosty odcięły społeczności od świata. Dodał również, że pełna skala katastrofy pozostaje niejasna.