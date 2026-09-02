Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nepal i Tybet. Nie żyje 1225 osób. "Musieliśmy to zrobić, aby uwolnić jego duszę"

|
Zniszczenia w Nepalu
Nepalscy ratownicy przeszukują tunele pod elektrownią wodną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Źródło wideo: Manish Maharjan/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SURYAMS UPRETI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mija tydzień od ogromnej powodzi błyskawicznej i osuwisk na pograniczu chińsko-nepalskim. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1225 osób. Szanse na odnalezienie ciał innych zaginionych są coraz mniejsze, dlatego część bliskich decyduje się na urządzanie symbolicznych ceremonii pogrzebowych.

Liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Tybetu, wzrosła w środę do 1225. Po stronie chińskiej ratownicy udrożnili drogę prowadzącą do zmytego z powierzchni ziemi przejścia granicznego, co ma zintensyfikować poszukiwania w epicentrum katastrofy.

Kolejne ofiary ogromnej katastrofy

Według podanego w środę po południu bilansu nepalskiej agencji ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMA) w Nepalu zginęły co najmniej 1204 osoby, a 4216 pozostaje zaginionych. Poranny bilans mówił o odpowiednio 1114 i 3916 osobach.

W pierwszym od niedzieli raporcie władze kontrolowanego przez Pekin Tybetu poinformowały o 21 ofiarach śmiertelnych. Poprzednio informowano o 16 zabitych. Los kolejnych 541 osób nadal jest nieznany.

Szanse na odnalezienie ciał maleją drastycznie

Jak poinformowały rządowe media w Pekinie, chińskim służbom udało się przywrócić przejezdność zniszczonej drogi krajowej prowadzącej do granicy z Nepalem. Umożliwi to dotarcie maszyn i ciężkiego sprzętu do rejonu przejścia granicznego w Gyirong, które zostało całkowicie zmyte przez wodę. Obecnie ratownicy, wspierani przez psy tropiące i specjalistyczny sprzęt, kontynuują przeszukiwanie naniesionego mułu i gruzów, których grubość dochodzi miejscami do 16 metrów. Raport chińskich władz wręcz z aptekarską precyzją podaje liczbę zaangażowanego sprzętu i lotów dronów i wielkość przeszukanego terenu, a także informuje o odnalezieniu przez służby "847 przedmiotów osobistych". Taka precyzja według analityków służy zbudowaniu wizerunku państwa w pełni kontrolującego sytuację i ma odwrócić uwagę od ludzkiej skali tragedii.

Sprzątanie po wielkim osuwisku i powodzi w Nepalu
Sprzątanie po wielkim osuwisku i powodzi w Nepalu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SURYAMS UPRETI

Tydzień po katastrofie drastycznie maleją szanse na odnalezienie ciał zaginionych, co sprawia, że bliscy decydują się na symboliczne ceremonie pogrzebowe - zwraca uwagę agencja informacyjna AFP.

- Musieliśmy to zrobić, aby uwolnić jego duszę, aby był spokojny i szczęśliwy, gdziekolwiek jest - powiedziała Dolma Tamang, której mąż zaginął w drodze do Chin.

Zniszczenia w Nepalu
Zniszczenia w Nepalu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SURYAMS UPRETI

Setki zagranicznych turystów uznaje się za zaginione

Ratownicy wciąż liczą jednak na odnalezienie ocalałych, szczególnie w zrujnowanych tunelach elektrowni wodnych. Obecnie NDRRMA w raporcie podaje już tylko przybliżoną liczbę pracowników uznawanych za zaginionych - około 900.

- Szanse na odnalezienie ocalałych maleją, ale modlimy się i nie tracimy nadziei. Nadzieja to nadzieja - podkreślił Phanindra Paudel, wysoki rangą urzędnik nepalskiego Narodowego Centrum Reagowania Kryzysowego (NEOC). Dotychczas w Nepalu uratowano niemal 12 tys. osób.

Wśród zaginionych w Himalajach pozostają setki zagranicznych turystów z ponad 30 państw, choć napływają też pomyślne wiadomości. Premier Australii Anthony Albanese przekazał w środę, że pięciu jego rodaków odnalazło się całych i zdrowych, zmniejszając liczbę zaginionych obywateli tego kraju do 38.

Katastrofalna powódź w Nepalu i Tybecie
Katastrofalna powódź w Nepalu i Tybecie
Źródło zdjęcia: PAP/REUTERS/Michał Czernek

Do powodzi błyskawicznej o tragicznych skutkach doszło 26 sierpnia w wyniku gwałtownego pęknięcia lodowca w wysokich partiach Himalajów. Fala wody, skał i błota spłynęła dolinami rzecznymi po obu stronach granicy, niszcząc mosty, drogi oraz całe miejscowości. Pod względem skali zniszczeń i liczby ofiar jest to najtragiczniejsza katastrofa naturalna w Nepalu od czasu niszczycielskiego trzęsienia ziemi z 2015 r., które pochłonęło wówczas życie blisko 9 tys. osób.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
NepalTybetChinyLodowce
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
zwierze
Dzikie zwierzę zaatakowało ludzi. Jest nagranie
Świat
Teksas
Przyszła burza i zrzuciła ogromną ilość deszczu
Świat
rys rudy
Ryś rudy wystraszył domowników
Świat
Susza, pole, pszenica
Skutki suszy w Europie mogą być dotkliwe
Świat
Opady, deszcz
Nadchodzi duża zmiana w pogodzie
Prognoza
Upał, termometr, gorąco, skwar
Nadciąga ocieplenie. Czy jest szansa na upał we wrześniu?
Prognoza
Powódź zrównała wioski z powierzchnią ziemi, Nepal
Przyspieszył w ostatniej chwili. Uratował kilkadziesiąt dzieci
Świat
Małe lwiątka
Słońce zniknęło na chwilę. To wystarczyło, by wpłynąć na zwierzęta
Nauka
Pożar w Taorminie na Sycylii
Ogień w słynnym sycylijskim kurorcie. "Sytuacja jest naprawdę tragiczna"
Świat
Upalny dzień w Londynie
Takiego lata na Wyspach jeszcze nie było. "Rekordy padają coraz częściej"
Świat
Powodzie błyskawiczne w Parku Narodowym Zion w Utah naniosły na drogi masy błota
Powódź błyskawiczna w parku narodowym. Spadające skały zablokowały drogę
Świat
Dym z pożarów lasów w Indonezji dotarł do Manili, stolicy Filipin
Dym z pożarów przebył ponad 1000 kilometrów. "Trudno mi oddychać"
Świat
Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony wspomagające rekonwalescencję pingwinów
Opracowali kombinezony, które przyspieszają rehabilitację pingwinów
Ciekawostki
Ulewy, deszcz
Z wyżu do niżu. Nadchodzą dni z ulewami i burzami
Prognoza
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi na chłodnych frontach
Polska
Nepalscy ratownicy przeszukują tunele pod elektrownią wodną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Przeczesują tunele kamerą termowizyjną. "Nasze nadzieje się rozwiały"
Świat
Robot produkowany przez firmę Wolf Kamui Co.
Ataki niedźwiedzi. Kamery z AI, drony i robotyczne wilki mają pomóc odstraszać drapieżniki
Świat
Pożar trwa już 18 dni
Hiszpania. Walczą z ogniem prawie trzy tygodnie
Świat
Niedźwiedzica z młodymi wpadła do zbiornika na wodę
"Zerknęliśmy przez mały otwór, a zaraz potem zobaczyliśmy niedźwiedzia"
Świat
Burza tropikalna Edouard
Edouard zmierza nad Teksas. Wydano ostrzeżenia
Świat
Skutki powodzi w Nepalu
Próbują pozbierać się po katastrofie. "Nie ma jedzenia, nie ma gdzie spać"
Świat
Nepalska armia prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową na terenach dotkniętych przez osuwisko
Nepal i Tybet. Bilans ofiar wzrósł do ponad tysiąca
Świat
Jesienne barwy
Dziś witamy jesień po raz pierwszy
Ciekawostki
Powódź błyskawiczna w Wielkim Kanionie, USA
Wielki Kanion pod wodą. "Widzieliśmy, jak znikąd pojawiają się wodospady"
Świat
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Tu wieczorem wciąż grzmi
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Groźna pogoda nocą. Tutaj wydano alarmy
Pogoda
Podleszany
Padało tak, że świata nie było widać. Burze nad Polską
Polska
Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Cała okolica spustoszona, turkusowy dom ocalał
Świat
deszcz ulewa shutterstock_2740498845
Czasami będzie tylko 17 stopni. Co jeszcze przyniesie pogoda
Prognoza
Białe koralowce
El Nino rosną w siłę. Pokazują to koralowce
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom