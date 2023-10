Dwa trzęsienia ziemi w ciągu 30 minut. Są ranni

W ciągu 30 minut na zachodzie Nepalu doszło do dwóch trzęsień ziemi. Pojawiło się osuwisko. Kilkanaście osób zostało rannych. Drgania odczuli także mieszkańcy stolicy Indii.

Władze Nepalu przekazały we wtorek, że w zachodnich regionach kraju doszło do dwóch trzęsień ziemi. Co najmniej 17 mieszkańców dystryktu Bajhang zostało rannych. W wyniku zjawiska uszkodzonych zostało mnóstwo domów. Drgania wywołały także osuwisko, które zawaliło się na jedną z autostrad.