Dogoniła ich potworna chmura gruzu. Wstrząsające nagranie po trzęsieniu ziemi
Na jednym z filmów widać tłum ludzi, którzy próbują uciec przed lawiną błotną powstałą na wskutek środowej powodzi błyskawicznej. Zalała ona przejście graniczne między Nepalem a Tybetem. Nagranie pokazuje też przenoszone przez wodę samochody oraz uszkodzone przez błoto i śmieci budynki.
Minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal powiedział, że według wstępnych doniesień do katastrofy doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w górzystym dystrykcie Rasuwa, zamieszkanym przez około 50 tys. osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.
Źródło: tvnmeteo.pl, PAP, Reuters