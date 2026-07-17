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Burze zabiły w Niemczech jedną osobę. Front zbliża się do Polski

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Wędrówka burzowego frontu nad Niemcami
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Burzowy front wędruje nad Niemcami. W wyniku gwałtownej aury w Badenii-Wirtembergii zginęła jedna osoba. Jak podał dziennik "Tagesschau", ofiarą śmiertelną był rowerzysta, na którego spadło drzewo.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w piątek po południu burzowy front znajdował się na linii Berlin-Lipsk-Stuttgart. Przyniósł on spore zniszczenia na terenie Niemiec. Do Polski dotrze około godziny 19 w piątek.

Na froncie grzmi i mocno wieje. Towarzyszące wyładowaniom ulewny deszcz i grad o średnicy sięgającej nawet pięciu centymetrów wyrządziły w Niemczech poważne szkody. W Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii w ciągu kilku godzin w czwartkowy wieczór służby ratunkowe musiały interweniować około 100 razy. To właśnie tam doszło do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna jechał rowerem, kiedy jedno z drzew przewróciło się na niego. Pomimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować i mężczyzna zmarł na miejscu.

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Zniszczenia po przejściu frontu

Jak podaje "Tagesschau", na lotnisku w Stuttgarcie grad uszkodził samolot, który musiał awaryjnie lądować. W gminie Neckartailfingen niedaleko Stuttgartu zawalona wiata garażowa runęła na cztery pojazdy. Lokalna policja oszacowała straty na około 70 tysięcy euro.

W miejscowości Ulm było o krok od tragedii. Drzewo spadło na jadący samochód, a pasażerowie w nim nie mogli o własnych siłach opuścić pojazdu. Na szczęście szybko wezwali pomoc, a żaden z nich nie został ranny.

Wydano ostrzeżenia

Nawałnice dotarły też nad Jezioro Bodeńskie. W miejscowości Kressbronn am Bodensee pień drzewa złamał się na pół pod naporem wiatru i runął na pojazdy kempingowe. W jednym z nich przebywała rodzina, której samodzielnie udało się wydostać na zewnątrz. Szkody oszacowano na około 150 tysięcy euro. Niemiecka służba meteorologiczna (DWD) wydała ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed burzami dla części kraju.

Źródło: PAP,tvnmeteo.pl
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Tagi:
Niemcyburze
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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