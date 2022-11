Odkryto rzekę pod lodami Antarktydy. Jest tak długa jak nasz San

Zagrożenie dla lodowców

Ta sieć przepływów oznacza, że dno lądolodu jest śliskie. Gdyby wszystko się stopiło, region, z którego odpływa woda, miałby zdolność do podniesienia globalnego poziomu morza o ponad cztery metry - powiedział Siegert. To topnienie nie nastąpiłoby od razu w całości, ale istnieje wiele niepewności co do tego, jak lód będzie reagował w miarę ocieplania się planety. - Nowo odkryty system rzeczny może silnie wpłynąć na ten proces - dodał Siegert.

Rzeka pod lodowcem. "Brakujące ogniwo"

Wzrost temperatury a lodowce

Wzrost temperatury może doprowadzić do tego, że Antarktyda będzie zachowywać się bardziej jak Grenlandia - napisali naukowcy. Grenlandia jest wystarczająco ciepła, by jej powierzchnia topniała co lato. O tej porze roku pozostaje w dużej mierze zamarznięta, ale jeśli zacznie się ocieplać na tyle, by się topić, wtedy bardziej prawdopodobne będzie to, że więcej wody dotrze do podstawy pokrywy lodowej Antarktydy przez pęknięcia i szczeliny. To z kolei może spowodować większe roztopienie na niższych warstwach.