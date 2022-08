W tym miejscu dzieje się historia, ale pogoda go nie oszczędza. "Latem błyskawice są problemem każdego dnia"

Na Florydzie, gdzie znajduje się Centrum Kosmiczne imienia Johna F. Kennedy’ego (Kennedy Space Center), notuje się rocznie średnio 14 milionów uderzeń piorunów - informuje amerykańska Narodowa Sieć Wykrywania Piorunów (National Lightning Detection Network). Większość z nich ma miejsce w miesiącach letnich. - Błyskawice są problemem każdego dnia w okresie letnim na Florydzie, gdzie występują silne interakcje między lądem a bryzą morską (wiatrem wiejącym znad morza - przyp. red.) - mówił Chris Vagasky, którego cytuje telewizja KCRA. Vagasky zwraca uwagę na to, że dwa dni przed planowanym w poniedziałek startem rakiety w misji Artemis kilka błyskawic uderzyło w duże wieże ustawione wokół platformy startowej. Mają one chronić obiekty Kennedy Space Center, w tym też rakiety lecące w promieniu przeszło 18 kilometrów od ośrodka przed piorunami.

Dlaczego pojazdy kosmiczne startują z przylądka Cape Canaveral?

Pomimo że pogoda na przylądku Canaveral często bywa niedogodna, NASA podejmuje ryzyko łączące się z brakiem okna pogodowego z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym jest bezpieczeństwo. W przypadku kłopotów w fazie startowej z florydzkiego przylądka Cape Canaveral rakieta wpadłaby do Atlantyku, a nie na gęsto zaludnione obszary. Jako drugi istotny powód wymienia się fakt, że ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi na obszarach bliżej równika jest szybszy niż bliżej biegunów. KCRA podaje, że na przykład w kalifornijskim Sacramento wynosi około 1207 kilometrów na godzinę. W położonym bardziej na południu przylądku Canaveral jest to 1450 km/h. - To niewielka różnica w stosunku do prędkości ponad 40 tysięcy kilometrów na godzinę potrzebnej rakiecie w misji Artemis 1 do wyrwania się z ziemskiej grawitacji. Wszystko się jednak liczy, gdy chodzi o oszczędzanie na paliwie rakietowym - podkreśla KCRA.