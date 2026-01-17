Logo TVN24
Świat

Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła

|
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Space Launch System. Najpotężniejsza rakieta w historii amerykańskiej Agencji Kosmicznej
Źródło: TVN24
Po ponad 50 latach od ostatniego lotu Apollo 17, ludzkość znów przygotowuje się do wyprawy w stronę Księżyca. Rakieta Space Launch System, mająca zabrać czworo astronautów w historyczną podróż, właśnie ruszyła na miejsce startu, który ma odbyć się już za kilka tygodni.

W sobotni poranek czasu lokalnego z hali montażowej Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na Florydzie wyruszył w stronę stanowiska startowego 39B potężny system rakietowy programu Artemis II. Transportowana za pomocą ogromnego pojazdu Crawler-Transporter 2, ważącego setki ton, system nośny SLS (Space Launch System) wraz z kapsułą Orion pokona około 6,5-kilometrową trasę z Vehicle Assembly Building (VAB) na platformę startową. Proces ten potrwa od ośmiu do dziesięciu godzin.

Ruszył "kosmiczny żółw"

- Ma to miejsce na przylądku Canaveral. Rakieta wyjedzie z tzw. VAB - Vehicle Assembly Building - hali montażowej amerykańskich rakiet, które wynosiły i wynoszą astronautów na orbitę okołoziemską czy też w stronę Księżyca, jak to miało miejsce w przeszłości - mówił na antenie TVN24 dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek. - To tam złożono Space Launch System, najpotężniejszą rakietę w historii amerykańskiej Agencji Kosmicznej - wskazywał.

Rakieta SLS zostanie przewieziona na stanowisko startowe za pomocą pojazdu zwanego również kosmicznym żółwiem.

- Crawler waży trzy tysiące ton, czyli tyle co tysiąc pick upów i może przewieźć ładunek, który waży nawet osiem milionów kilogramów, czyli tyle co 20 jumbo jetów. Podróżuje z prędkością około dwóch kilometrów na godzinę, bardzo powoli, by nie uszkodzić rakiety - mówił Hubert Kijek. - Trasa, którą przejedzie, wyniesie ponad sześć kilometrów. Zajmie mu to 8-10 godzin - dodał.

Ten spektakularny, choć powolny przejazd to początek jednego z kluczowych etapów przed historyczną misją, która ma przybliżyć ludzkość do powrotu człowieka na Księżyc. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już 6 lutego otworzy się pierwsze okno startowe misji Artemis II. Kolejne planowane są na marzec i początek kwietnia.

Przygotowania do transportu rakiety Space Launch System
Przygotowania do transportu rakiety Space Launch System
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
OGLĄDAJ: 26 lat temu przewidzieli taką sytuację, ale teraz wydarzyła się po raz pierwszy
pc

26 lat temu przewidzieli taką sytuację, ale teraz wydarzyła się po raz pierwszy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kolejny krok w stronę Srebrnego Globu

Artemis II to druga misja w ramach programu NASA rozpoczętego w 2017 roku, mającego na celu stworzenie trwałej obecności człowieka na Księżycu i przygotowanie gruntu pod przyszłe wyprawy na Marsa. Tym razem misja będzie załogowa. Po raz pierwszy od 1972 roku, czyli od czasów misji Apollo 17, astronauci opuszczą orbitę okołoziemską.

W skład czteroosobowej załogi wchodzą:

  • Reid Wiseman (NASA) - dowódca misji,
  • Victor Glover (NASA) - pilot,
  • Christina Koch (NASA) - specjalistka misji,
  • Jeremy Hansen (CSA) - astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Ich zadaniem będzie odbycie około 10-dniowej podróży wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Lot ma służyć sprawdzeniu rakiety Space Launch System, systemów podtrzymywania życia w kapsule Orion oraz reakcji całego systemu w warunkach rzeczywistej misji.

- Rakieta ma 98 metrów, czyli jest tak duża, prawie jak Big Ben - opisywał Kijek. - Waży ponad 2,5 miliona kilogramów, czyli tyle, co pięć jumbo jetów załadowanych do pełna, gdzie wszystkie miejsca są zajęte. Gdy dotrze na stanowisko startowe i jej silniki zostaną uruchomione, to ciąg generowany przez ten pojazd będzie porównywany z 300 myśliwcami F-16, które jednocześnie uruchomiłyby swoje silniki - podkreśla.

Klatka kluczowa-167730
Ruszył "kosmiczny żółw" z rakietą SLS na stanowisko startowe
Źródło: TVN24

Co przed startem?

- Prawdopodobnie już za kilka tygodni statkiem Orion czworo astronautów poleci w stronę Księżyca i powtórzy manewr, który wykonali astronauci Apollo 8, 9, 10, czy też 13.

Zanim NASA zatwierdzi ostateczny termin startu, inżynierowie przeprowadzą serię testów, w tym tzw. wet dress rehearsal - próbę tankowania rakiety ciekłym wodorem i tlenem oraz symulację odliczania do startu. Ten etap zaplanowano na 2 lutego, a jego powodzenie przesądzi o dalszym harmonogramie.

Podczas podobnych testów misji Artemis I w 2022 roku wykryto nieszczelności systemu paliwowego, co zmusiło NASA do wielokrotnego cofania rakiety do hangaru i opóźniło start o wiele tygodni. Ostatecznie jednak udało się wysłać bezzałogową kapsułę Orion w rejs wokół Księżyca.

24 min
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków

KIJEK W KOSMOSIE

Statek znajdzie się po niewidocznej stronie Księżyca

Artemis II różni się od dawnych misji Apollo również pod względem trajektorii. Kapsuła Orion zamiast wejść na ciasną orbitę księżycową, wykona szeroką pętlę wokół Srebrnego Globu, co zapewni większe bezpieczeństwo - nawet w przypadku awarii napędu załoga będzie mogła powrócić na Ziemię, wykorzystując w tym celu trajektorię balistyczną.

- Najważniejszą rzeczą, nad którą pracujemy, jest przygotowanie samych siebie na nieznane - mówił we wrześniu Jeremy Hansen. Z kolei Christina Koch podkreślała, że załoga zobaczy część Księżyca, której nigdy wcześniej nie oglądało ludzkie oko.

Podczas lotu astronauci będą też doświadczać całkowitej ciszy - przez około 45 minut, gdy statek znajdzie się po niewidocznej stronie Księżyca, nastąpi utrata łączności z Ziemią. - Byłbym zachwycony, gdyby w tym momencie cały świat trzymał za nas kciuki - powiedział Victor Glover.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk/dd

Źródło: space. com, TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
