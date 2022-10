Migoczące niebieskie kule w ziemskiej atmosferze. Co widać na tym zdjęciu zrobionym z ISS?

Astronauta przebywający na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) uchwycił na zdjęciu dwie jasno świecące, niebieskie kule "wiszące" nad Ziemią. Wyglądają zastanawiająco, ale eksperci już wyjaśnili, skąd się wzięły. Jak się okazuje, są one wynikiem dwóch niepowiązanych ze sobą zjawisk, które w drodze przypadku wystąpiły w tym samym czasie.

Pierwsza kula to piorun

Pierwszy "kleks" światła, który widoczny jest w dolnej części obrazu, to uderzenie pioruna . Nastąpiło ono w rejonie Zatoki Tajlandzkiej.

Wyładowania atmosferyczne rzadko można zobaczyć z pokładu ISS, ponieważ zazwyczaj zasłaniają je chmury. Jednak to konkretne uderzenie nastąpiło obok dużej, okrągłej szczeliny w górnej części ich pokrywy, co spowodowało, że błyskawica rozświetliła ściany chmurowej struktury przypominającej kalderę, tworząc świetlisty pierścień.

Kaldera (od hiszpańskiego "caldera", co oznacza kocioł) to ogromne wgłębienie, które powstaje w wyniku erupcji wulkanu i zapadnięcia się jego stożka.

Druga kula to... Księżyc

Drugi niebieski punkt, który znajduje się w prawym górnym rogu zdjęcia, to Księżyc. Położenie naszego naturalnego satelity względem ISS sprawia, że światło słoneczne, które on odbija, przechodzi prosto przez atmosferę Ziemi, przekształcając się w jasnoniebieski kleks z rozmytym halo. To efekt rozproszenia się części światła księżycowego od maleńkich cząsteczek w atmosferze naszej planety - pisze NASA Earth Observatory.