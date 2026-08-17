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Napadało tyle gradu, że usuwali go pługiem śnieżnym

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Służby w Kolorado usuwały grad pługiem śnieżnym
Służby w Kolorado usuwały grad pługiem śnieżnym
Źródło wideo: Douglas County Government/Facebook/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Douglas County Government/Facebook/2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Przez Kolorado przeszły burze z ulewami i gradem. Strażacy ratowali mieszkańców z samochodów uwięzionych przez wodę. Gradziny były tak duże, że - mimo pełni lata - na drogi wyjechały pługi śnieżne.

W sobotę mieszkańców hrabstwa Douglas w Kolorado zaskoczyła burza. Padało tak mocno, że lokalna straż pożarna musiała ratować kierowców z pojazdów uwięzionych przez wodę. Jednym z nich był Kevin Plamondon. Gdy próbował przejechać przez skrzyżowanie, szybko zorientował się, że jego samochód został zalany.

- Poczułem, jakby zaczął unosić się na wodzie. Stało się to w ciągu kilku sekund - opowiadał.

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Burza z gradem w Kolorado. Na drogi wyjechały pługi śnieżne

Plamondon dodał, że padał nie tylko deszcz, lecz także grad. - Wszędzie leżał grad, wyglądało to tak, jakby padał śnieg - opowiadał. Gradobicie było na tyle intensywne, że - jak przekazała straż pożarna hrabstwa Douglas - pod wodą nagromadziła się warstwa bryłek lodu o grubości kilkudziesięciu centymetrów. Aby ją usunąć, służby skorzystały z pługów śnieżnych.

Służby w Kolorado usuwały grad pługiem śnieżnym
Służby w Kolorado usuwały grad pługiem śnieżnym
Źródło zdjęcia: Douglas County Government/Facebook/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Jedną z mieszkanek, która nagrała skutki burzy, jest Lorna Steele. Przyznała, że sytuacja była niezwykła. - Postanowiłam to nagrać, bo to z pewnością coś, co zdarzy mi się tylko raz w życiu - wyjaśniła. - To tak, jakbyśmy byli gdzieś na lodowcu. To po prostu nierealne - dodała.

Źródło: 9News, CBS News
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Tagi:
USAgradburzeulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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