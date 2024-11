Największa śnieżyca od dekad. "To było kilka ciężkich dni"

Przez kilka dni w stanie Kolorado padał śnieg. Jak informują lokalne media, była to największa wielodniowa listopadowa burza śnieżna, jaką Denver widziało od 30 lat. Od wtorku na międzynarodowym lotnisku w tym mieście do soboty spadło blisko 50 centymetrów śniegu. Największa listopadowa burza śnieżna miała miejsce w 1946 roku, kiedy to spadło 77 cm śniegu.