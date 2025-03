Największa góra lodowa świata stanęła w miejscu. Zawiera "odżywczą bombę"

"Zrzucenie odżywczej bomby na środek pustyni"

Eksperci z British Antarctic Survey (BAS) twierdzą, że topnienie lodu obiektu o powierzchni ok. 3234 kilometrów kwadratowych, czyli ponad sześciokrotnie większej niż Warszawa (517 kilometrów kwadratowych), spowoduje uwolnienie ogromnej ilości składników odżywczych. To z kolei może doprowadzić do rozwoju życia w oceanie. Objawem tego będzie ogromny rozkwit fitoplanktonu wokół góry, który powinien być widoczny na zdjęciach satelitarnych jako zielona "poświata" wokół lodu. Profesor Nadine Johnston z BAS porównała tę sytuację do "zrzucenia odżywczej bomby na środek pustyni".