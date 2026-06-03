Świat Najtragiczniejszy maj od lat. Upały w Hiszpanii zebrały śmiertelne żniwo Oprac. Anna Bruszewska |

Upały w Hiszpanii nie odpuszczają Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIGUEL TONA

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W maju w wielu częściach Europy padały rekordowe wartości na termometrach. Pod koniec miesiąca hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że od 20 maja każdego dnia odnotowywała w kraju temperaturę maksymalną powyżej 36 stopni Celsjusza.

Upał zebrał śmiertelne żniwo

W maju wysoka temperatura doprowadziła do śmierci 101 osób w Hiszpanii. Jak podało tamtejsze ministerstwo zdrowia, to 3,6 raza więcej niż wynosi średnia liczba zgonów związanych ze skwarem, odnotowanych w tym miesiącu w ciągu ostatniej dekady. Z danych systemu MoMo, monitorującego dzienną śmiertelność, wynika, że w latach 2015-2025 odnotowano 27 564 zgony związane z upałami. Najwięcej ofiar, prawie 4,8 tysiąca, zarejestrowano w 2022 roku. W związku z alarmującymi danymi resort zdrowia zamierza wzmocnić środki zapobiegawcze związane z upałami - napisano w ministerialnym komunikacie.

Najgorętszy rok w historii pomiarów

Rząd premiera Pedro Sancheza regularnie podkreśla pilną potrzebę walki ze zmianami klimatu. Hiszpania jest w okresie letnim co roku nękana pożarami. Według danych AEMET lato w 2025 r. było najgorętszym w historii pomiarów meteorologicznych w tym iberyjskim kraju.

Gorącą w Hiszpanii Źródło: ENEX