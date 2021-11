751 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. To właśnie tam mogło dojść do najgłębszego trzęsienia

Naukowcy z Japonii być może odkryli nowy rekord głębokości trzęsienia ziemi. W 2015 roku mogło dojść do wstrząsów aż 751 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Dotychczas sądzono, że nie mogą tam pojawiać się podobne zjawiska.

Wyjątkowo głębokie trzęsienie ziemi wstrząsnęło odległym archipelagiem japońskich wysp Ogasawara-shoto w 2015 roku. Wstrząs miał magnitudę 7,9, ale nie był odczuwalny na powierzchni. By dokładnie zbadać zjawisko, potrzeba było wyjątkowo czułego sprzętu.

O owym trzęsieniu ziemi po raz pierwszy poinformowano w czerwcu w artykule opublikowanym w czasopiśmie akademickim "Geophysical Research Letters". Autorami byli naukowcy korzystający z zaawansowanej technologii stacji sejsmicznych High Sensitivity Seismograph Network w Tokio. Do wniosków, że hipocentrum trzęsienia leżało na głębokości 751 km, doszli po prześledzeniu pochodzenia fal sejsmicznych i wstrząsów wtórnych.

Jak doszło do trzęsienia ziemi?

Do tej pory badaczom nie udało się osiągnąć porozumienia co do głębokości trzęsienia.