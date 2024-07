Najcieplejszy dzień na świecie w historii. Był w niedzielę

Średnia globalna temperatura powietrza osiągnęła w niedzielę 17,09 stopnia Celsjusza - poinformowała agencja Copernicus Climate Change Service (C3S). To nieco więcej niż poprzedni rekord ustanowiony w lipcu ubiegłego roku, wynoszący 17,08 st. C. Wówczas był on bity przez cztery dni z rzędu, od 3 do 6 lipca.