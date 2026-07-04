Świat Nadciąga supertajfun. Władze wprowadziły stan wyjątkowy Damian Dziugieł |

Huragany - najważniejsze informacje Źródło wideo: NASA/NOAA/NASA Earth Observatory/tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: NASA

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Bavi znajduje się kilkaset kilometrów od archipelagu Marianów. Supertajfunowi towarzyszy wiatr osiągający ponad 260 kilometrów na godzinę, a jego porywy sięgają nawet 310 km/h. "Aktualne prognozy wskazują na ponure perspektywy dla Marianów" - ostrzegła amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS).

Supertajfun niesie niszczycielski wiatr

Żywioł zagraża Guamowi i Marianom Północnym, terytoriom nieinkorporowanym USA. Około 200 tysięcy mieszkańców wysp ustawiało się w ostatnich dniach w kolejkach na stacjach benzynowych. Tłumy ruszyły też do sklepów po materiały budowlane do zabezpieczenia domów oraz do supermarketów po wodę i inne niezbędne artykuły. Pogoda pokrzyżowała też przygotowania do zaplanowanych na sobotę obchodów 250. rocznicy powstania USA. Szybko zastąpiono je przygotowaniami do nadejścia żywiołu. W Guamie i Marianach Północnych ogłoszono stan wyjątkowy.

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W piątek pracownicy jednego z hoteli zabijali okna deskami, zabezpieczali meble ogrodowe i sprzęt, sprawdzali systemy alarmowe oraz uzupełniali zapasy apteczek pierwszej pomocy.

- Każdy ma swoją rolę do odegrania - relacjonował w rozmowie z agencją prasową AFP 35-letni Reymark Castro, pracownik ośrodka. - Wszyscy współpracujemy, aby ograniczyć szkody i zapewnić gotowość do działania, gdy tylko burza minie - dodał.

Supertajfun Bavi na zdjęciach satelitarnych Źródło zdjęcia: NASA

To kolejny supertajfun w ciągu kilku miesięcy

Region nie tak dawno został poważnie doświadczony przez inny supertajfun. W połowie kwietnia dotarł tu Sinlaku, który pozbawił prądu tysiące osób, wyrywał drzewa z korzeniami oraz zerwał dachy z wielu budynków.

"Niektórzy mieszkańcy nadal przebywają w tymczasowych schroniskach lub pod prowizorycznymi zadaszeniami, a uszkodzone wały przeciwpowodziowe nadal potęgują obawy przed falą sztormową" - poinformował Amerykański Czerwony Krzyż, który przed nadejściem tajfunu Bavi skierował do tego regionu zespoły ratownicze wraz z pomocą humanitarną.

- Dwa supertajfuny w ciągu kilku miesięcy, w tym samym roku, to wydarzenie historyczne - relacjonował Castro. - Nigdy wcześniej tego nie widziano, przynajmniej na Marianach - dodał.