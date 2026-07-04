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Nadciąga supertajfun. Władze wprowadziły stan wyjątkowy

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Supertajfun Bavi na zdjęciach satelitarnych
Huragany - najważniejsze informacje
Źródło wideo: NASA/NOAA/NASA Earth Observatory/tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: NASA
Po Pacyfiku sunie supertajfun Bavi. Żywioł zmierza w kierunku Guamu i Marianów Północnych - terytoriów zależnych USA. Wiatr osiąga prędkość przekraczającą 260 kilometrów na godzinę. Władze wysp ogłosiły stan wyjątkowy.

Bavi znajduje się kilkaset kilometrów od archipelagu Marianów. Supertajfunowi towarzyszy wiatr osiągający ponad 260 kilometrów na godzinę, a jego porywy sięgają nawet 310 km/h. "Aktualne prognozy wskazują na ponure perspektywy dla Marianów" - ostrzegła amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS).

Supertajfun niesie niszczycielski wiatr

Żywioł zagraża Guamowi i Marianom Północnym, terytoriom nieinkorporowanym USA. Około 200 tysięcy mieszkańców wysp ustawiało się w ostatnich dniach w kolejkach na stacjach benzynowych. Tłumy ruszyły też do sklepów po materiały budowlane do zabezpieczenia domów oraz do supermarketów po wodę i inne niezbędne artykuły. Pogoda pokrzyżowała też przygotowania do zaplanowanych na sobotę obchodów 250. rocznicy powstania USA. Szybko zastąpiono je przygotowaniami do nadejścia żywiołu. W Guamie i Marianach Północnych ogłoszono stan wyjątkowy.

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W piątek pracownicy jednego z hoteli zabijali okna deskami, zabezpieczali meble ogrodowe i sprzęt, sprawdzali systemy alarmowe oraz uzupełniali zapasy apteczek pierwszej pomocy.

- Każdy ma swoją rolę do odegrania - relacjonował w rozmowie z agencją prasową AFP 35-letni Reymark Castro, pracownik ośrodka. - Wszyscy współpracujemy, aby ograniczyć szkody i zapewnić gotowość do działania, gdy tylko burza minie - dodał.

Supertajfun Bavi na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun Bavi na zdjęciach satelitarnych
Źródło zdjęcia: NASA

To kolejny supertajfun w ciągu kilku miesięcy

Region nie tak dawno został poważnie doświadczony przez inny supertajfun. W połowie kwietnia dotarł tu Sinlaku, który pozbawił prądu tysiące osób, wyrywał drzewa z korzeniami oraz zerwał dachy z wielu budynków.

"Niektórzy mieszkańcy nadal przebywają w tymczasowych schroniskach lub pod prowizorycznymi zadaszeniami, a uszkodzone wały przeciwpowodziowe nadal potęgują obawy przed falą sztormową" - poinformował Amerykański Czerwony Krzyż, który przed nadejściem tajfunu Bavi skierował do tego regionu zespoły ratownicze wraz z pomocą humanitarną.

- Dwa supertajfuny w ciągu kilku miesięcy, w tym samym roku, to wydarzenie historyczne - relacjonował Castro. - Nigdy wcześniej tego nie widziano, przynajmniej na Marianach - dodał.

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Źródło: AFP, tvnmeteo.pl
Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyUSApogoda
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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